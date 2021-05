Memantina: Cos'è, A Cosa Serve, Quando e Come si Assume

Generalità Che cos'è la Memantina e Caratteristiche generali La memantina è un principio attivo appartenente al cosiddetto gruppo dei farmaci anti-demenza impiegati nella terapia del morbo di Alzheimer. Shutterstock Memantina - Struttura Chimica Più nel dettaglio, la memantina è un antagonista non competitivo dei recettori NMDA, ossia dei recettori dell'acido glutammico, uno dei neurotrasmettitori eccitatori presenti nel nostro sistema nervoso centrale. La memantina è disponibile all'interno di diversi medicinali da assumersi per via orale la cui dispensazione può avvenire solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile di tipo limitativo o RRL (farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). La maggior parte di tali farmaci è classificata in fascia A; pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Memantina Demenco®

Ebixa®

Ezemantis®

Marixino®

Memantina Accord®

Memantina Aurobindo®

Memantina Doc®

Memantina Mylan®

Memantina Sandoz®

Memantina Tecnigen®

Quando si Usa? A cosa serve la Memantina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? La memantina viene utilizzata nell'ambito della terapia del morbo di Alzheimer da moderata a grave. Il principio attivo agisce migliorando la trasmissione dei segnali nervosi e migliorando la memoria.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Memantina Va usata particolare attenzione alla somministrazione di memantina in pazienti che: Hanno una storia di crisi epilettiche;

Hanno avuto un recente attacco cardiaco;

Soffrono di insufficienza cardiaca congestizia;

Soffrono di pressione sanguigna elevata non controllata. Nel caso di pazienti interessati da una o più delle sopra citate condizioni, il trattamento deve essere controllato attentamente e i benefici derivanti dall'assunzione del farmaco devono essere rivalutati dal medico ad intervalli regolari. Nei pazienti con problemi ai reni, la funzionalità renale dovrà essere attentamente monitorata e, se necessario, il medico dovrà adattare il dosaggio di memantina somministrata. Nota Bene La somministrazione di memantina NON è raccomandata nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni di età.

La memantina può causare modificazioni nella capacità di reazione rendendo sconsigliabile lo svolgimento di attività quali la guida di veicoli e l'uso di macchinari. Il medico fornirà al paziente tutte le informazioni necessarie in merito alla possibilità di guidare o meno veicoli e utilizzare o meno macchinari con la malattia di Alzheimer.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Memantina e Altri Farmaci Durante la terapia con memantina è bene evitare l'assunzione concomitante di: Medicinali contenenti amantadina;

Chetamina (o ketamina, che dir si voglia);

Destrometorfano;

Altri antagonisti dei recettori NMDA. Inoltre, la memantina può instaurare interazioni con i seguenti farmaci: Dantrolene;

Baclofene;

Cimetidina, ranitidina;

Procainamide, chinidina;

Chinina;

Nicotina;

Idroclorotiazide (o combinazione con idroclorotiazide);

Anticolinergici;

Anticonvulsivanti;

Barbiturici;

Agonisti dopaminergici (come L-dopa, bromocriptina);

Neurolettici;

Anticoagulanti orali. Il medico va quindi informato qualora si stia assumendo qualcuno dei sopra menzionati farmaci, ma non solo. Difatti, prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti memantina è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. In caso di dubbi, rivolgersi al medico. In caso di ricovero ospedaliero, informare il personale sanitario della terapia in atto con memantina. Memantina con Cibi e Bevande È molto importante informare il medico se si è recentemente modificato o si intende modificare in maniera sostanziale il proprio regime dietetico (ad esempio, passaggio da una dieta "normale" ad una dieta strettamente vegetariana). Allo stesso tempo, è necessario informare il medico se si soffre di acidosi tubulare renale o di gravi infezioni delle vie urinarie, poiché potrebbe essere necessario apportare un aggiustamento alla dose di farmaco somministrata da parte del medico.

Come Agisce Come Funziona la Memantina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Come accennato, la memantina è un antagonista non competitivo dei recettori NMDA (recettori dell'N-metil-D-aspartato) per l'acido glutammico. Grazie alla sua azione, questo principio attivo è quindi in grado di modulare gli effetti dei livelli tonici patologicamente elevati di glutammato che possono comportare una disfunzione neuronale. Si ritiene, infatti, che un malfunzionamento della trasmissione glutammatergica mediata dai recettori NMDA contribuisca sia alla progressione che alla manifestazione dei sintomi della malattia di Alzheimer.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Memantina e in Quali Dosi? La memantina è disponibile all'interno di formulazioni adatte all'uso orale. Più nel dettaglio, la si può trovare in compresse rivestite o soluzione orale. La dose abitualmente consigliata nei pazienti adulti e anziani è di 20 mg di memantina una volta al dì. Per ridurre gli effetti indesiderati, tuttavia, è possibile raggiungere tale dose seguendo lo schema posologico qui riportato: Prima settimana: 5 mg una volta al giorno;

Seconda settimana: 10 mg una volta al giorno;

Terza settimana: 15 mg una volta al giorno;

Quarta settimana: 20 mg una volta al giorno. In funzione della forma farmaceutica da utilizzare, cambia il modo d'uso. Per tale ragione, si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni impartite dal medico e le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale a base di memantina da esso prescritto che si deve assumere. Nei pazienti con problemi renali, il medico può aggiustare il dosaggio di memantina somministrato in funzione delle condizioni del paziente. In simili frangenti, il medico monitorerà regolarmente la funzionalità renale del paziente. La memantina deve essere assunta ogni giorno preferibilmente alla stessa ora. Sia le compresse che la soluzione orale devono essere assunte con un po' d'acqua, indifferentemente, vicino o lontano dai pasti. Dimenticanza di una dose di Memantina Qualora ci si dimentichi di assumere una dose di memantina, assumere la dose successiva all'orario prestabilito. NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza. In caso di dubbi, rivolgersi al medico.

Gravidanza e Allattamento La Memantina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'impiego della memantina nelle donne in gravidanza non è raccomandato. Le donne in terapia con memantina non devono allattare al seno. Qualora ci si debba sottoporre a un trattamento con memantina, prima di iniziarlo è indispensabile informare il medico dell'eventuale condizione di gravidanza o di allattamento al seno.