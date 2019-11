Gli alberi di melograno sono originari della zona compresa tra il medio oriente e il sub continente indiano – catena himalayana compresa. Non hanno esclusivamente funzione di piante da frutto e vengono largamente impiegati anche a scopo ornamentale. Nonostante in Italia siano conosciute e diffuse solo poche tipologie di melograno, ne esistono moltissime – anche parecchio diverse le une dalle altre.

Il nome comune "melo- grano " affonda le radici nel latino antico "malum" e "granatum", termini che in italiano rimandano rispettivamente alle parole " mela " e "con semi". La traduzione letterale "mela con semi" esprime appieno le caratteristiche strutturali del melograno, anche se non si può certo dire che somigli profondamente ad un pomo.

Le melagrane si mangiano prevalentemente crude. Essendo impegnative da sbucciare, molti preferiscono berne il liquido estratto dalla polpa, fresco o conservato, che prende il nome di succo di melograno o spremuta di melograno. In commercio sono disponibili numerose apparecchiature, non solo professionali ma anche per uso domestico, manuali o elettriche, che corrispondono al nome di "spremi melograno". Il liquido può essere anche utilizzato per ricette più elaborate, o addirittura per produrre bevande alcoliche .

Il frutto di melograno appartiene al VI e VII gruppo fondamentale degli alimenti – cibi ricchi di vitamina A , cibi ricchi di vitamina C. È anche ricco d' acqua , fibre, fruttosio , sali minerali e antiossidanti non vitaminici – ad esempio di natura fenolica. Come vedremo nei prossimi paragrafi, ai frutti del melograno sono state recentemente attribuite proprietà antiossidanti miracolose; in maniera quantomeno avventata, c'è chi li ha addirittura etichettati come "frutti-anticancro".

Il melograno è fonte di minerali, tra cui soprattutto il potassio (250 mg / 100 g di parte edibile) e fosforo (22 mg / 100 g), ma si osservano anche buone quantità di sodio , magnesio e ferro – tuttavia poco biodisponibile – mentre lo zinco , il manganese ed il rame sono presenti in tracce. Il melograno è abbastanza ricco di vitamina C o acido ascorbico (20 mg / 100 g di prodotto) e contiene un discreto livello di provitamina A (retinolo equivalenti - RAE).

Il frutto di melograno non apporta colesterolo ; al suo posto, si possono identificare diversi fitoelementi di natura steroidea – detti fitosteroli . Non compaiono lattosio , glutine ed istamina . Sono molto contenuti sia le purine , sia l' amminoacido fenilalanina .

Gli arilli di melagrane apportano una quantità medio bassa di energia, ovvero 52-60 kcal per 100 grammi di prodotto. Sono ricchi d'acqua (80 % del peso ) mentre la restante parte (20 %) è ripartita tra zuccheri (13 %), fibre (3-4 %), proteine (1 %) e lipidi (0,5-1 %). I glucidi sono tendenzialmente semplici / solubili, costituiti da fruttosio; le proteine hanno basso valore biologico e i lipidi dovrebbero caratterizzarsi per una prevalenza degli acidi grassi insaturi sui saturi .

Dieta

Melograno nella dieta

I frutti di melograno si prestano alla maggior parte dei regimi alimentari. Tutte le persone sane possono consumare melograno nelle porzioni e con frequenza consigliate per la frutta fresca.

Ovviamente, fanno eccezione le persone obese o malate. Il melograno, pur non contenendo livelli eccessivi di calorie, va comunque limitato – soprattutto in forma di succo o spremuta – nella dieta contro l'obesità. Non solo, apportando prevalentemente fruttosio, troppo melograno potrebbe nuocere a chi soffre di diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia. D'altro canto, questo alimento è anche ricco di polifenoli e vitamine antiossidanti, ragion per cui può rappresentare un buon alleato contro lo stress ossidativo e nella terapia nutrizionale per migliorare la colesterolemia.

La presenza di fibre contribuisce a prevenire e curare la stipsi, oltre a modulare l'assorbimento intestinale – riduzione dell'assorbimento dei grassi, rallentamento della captazione degli zuccheri – e migliorare il senso di pienezza gastrica – in merito a quest'ultimo, è anche necessario ricordare che il fruttosio rappresenta il glucide meno efficacie nello stimolo metabolico di sazietà. Non dimentichiamo che la stitichezza è correlata ad un maggior rischio di insorgenza di: emorroidi, ragadi anali, prolasso anale, diverticolosi, diverticolite e tumore all'intestino crasso.

Non ha controindicazioni per la celiachia, per l'intolleranza al lattosio e all'istamina – non è nemmeno istaminoliberatore. Pur non apportando quantità rilevanti di purine, nell'iperuricemia è comunque da assumere in porzioni ragionevoli; l'eccesso di fruttosio può ostacolare lo smaltimento dell'acido urico con le urine. Non ha controindicazione nella terapia nutrizionale della fenilchetonuria.

Buona fonte di acqua e potassio – minerale alcalinizzante coinvolto nell'eccitabilità muscolare, con funzione modulatoria sulla pressione sanguigna – la melagrana è consigliata nella dieta di chi perde molti liquidi, soprattutto in condizioni di attività motoria elevata. È quindi il caso di sportivi ed atleti, ma anche dei soggetti a rischio di disidratazione – come gli anziani.

Come anticipato, RAE e acido ascorbico sono potenti antiossidanti. Inoltre, la provitamina A rappresenta un precursore del retinolo (vit A), necessario per la funzione visiva e riproduttiva, per il differenziamento cellulare e non solo; la vitamina C invece, è coinvolta nelle difese immunitarie e risulta essenziale per la sintesi di collagene.

Le melagrane si prestano a tutte le diete vegetariane e vegane, e a tutti i regimi alimentari religiosi.

La porzione media di melograno è di 100-200 g di parte edibile.