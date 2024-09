Quali sono gli effetti della melatonina? Quando è sconsigliata?

Agendo come potente sedativo ed ipnotico , l'integrazione di questo importantissimo ormone è particolarmente indicata per indurre il sonno nei soggetti che accusano gravi difficoltà nell'addormentamento.

La principale indicazione terapeutica della melatonina è relativa al trattamento dei disturbi del sonno in generale, e dell' insonnia in particolare.

Il rilascio della melatonina non è costante durante il corso della giornata; la sua produzione viene sensibilmente inibita in presenza di luce e promossa con il buio grazie ai fotocettori retinici che captano gli stimoli luminosi provenienti dall'esterno. Quanto detto si traduce nella variazione dei livelli plasmatici (concentrazione nel sangue ) di melatonina durante la giornata, che sono minimi al mattino e massimi alla sera.

La melatonina è un ormone prodotto dalla ghiandola pineale , chiamata anche epifisi . Regolando efficacemente il ritmo circadiano sonno-veglia, la melatonina viene considerata un po' come l'orologio biologico dell'organismo: esercitando la propria azione terapeutica a livello di alcune aree cerebrali, la melatonina migliora in modo significativo la qualità del sonno.

Per la sua straordinaria capacità di regolare il ritmo sonno-veglia, la melatonina trova indicazione anche per favorire l'addormentamento nei turnisti e nei soggetti che, per motivi professionali, sono costretti a viaggiare da una parte all'altra del mondo (hostess, piloti d'aereo ecc.). Oltre che dai disturbi del sonno, la cosiddetta sindrome da fuso orario (o jet-lag) è caratterizzata anche da inappetenza, irritabilità ed evidenti difficoltà digestive .

Gli impieghi della melatonina non si limitano al trattamento dell'insonnia. Quest'ormone "regolatore" trova indicazione in altri numerosi ambiti:

Dosaggio della melatonina

In tabella sono riportate le indicazioni generali sul dosaggio della melatonina come coadiuvante nel trattamento dei differenti disturbi.

Tutte le indicazioni sul dosaggio di seguito espresse sono puramente indicative e subordinate all'approvazione del medico.

L'integrazione di melatonina dev'essere considerata un complemento alla terapia medica per facilitare il superamento del disturbo; la melatonina non può e non deve sostituirsi a farmaci eventualmente prescritti dallo specialista per la cura di una data malattia.