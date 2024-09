Melatonina: quali sono gli effetti collaterali e le controindicazioni?

Secreta dall' epifisi , la melatonina è un ormone naturalmente presente nel corpo umano , che in anni abbastanza recenti l'industria farmaceutica ha riprodotto in laboratorio per creare degli integratori .

Per contro, secondo quanto riportato in letteratura, gli integratori di melatonina non sembrano essere efficaci in presenza di insonnia cronica .

Attualmente, i prodotti alla melatonina presenti in commercio sono indicati, perché efficaci, in caso di:

È importante segnalare che lo sviluppo di effetti collaterali connessi all'uso della melatonina integratore è più frequente tra i consumatori cronici di questo preparato, che non in quelli che ne fanno un uso sporadico.

Quali sono gli effetti collaterali?

Gli effetti collaterali della melatonina si suddividono in:

Comuni

Poco comuni

Rari

Da uso scorretto

Effetti collaterali comuni della melatonina

Sonnolenza diurna

Cefalea

Vertigini

Effetti collaterali poco comuni della melatonina

Effetti collaterali rari della melatonina

Effetti collaterali da uso scorretto

Una corretta modalità d'uso degli integratori di melatonina è molto importante.

Sembra, infatti, che assumere la melatonina troppo poco tempo prima di coricarsi (meno di 1-2 ore) abbia effetti sfavorevoli e ritardi il sonno notturno, anziché favorirlo. Tutto ciò sarebbe dovuto al fatto che il corpo non ha abbastanza tempo per assimilare correttamente la melatonina assunta.

Come si può capire, un siffatto effetto avverso non è di notevole entità; tuttavia, può risultare fastidioso, perché impedisce a chi fa uso dell'integratore di melatonina di dormire all'ora desiderata.

Lo sapevi che... Interessanti studi scientifici hanno evidenziato che, talvolta, i pazienti che assumono la melatonina poco prima di coricarsi, ignari della scorrettezza di tale comportamento, riescono comunque a dormire, senza incorrere nel problema dell'insonnia.

Con ciò, le suddette ricerche hanno voluto dimostrare che, per qualcuno, l'effetto placebo è in grado di giocare un ruolo più efficace della melatonina vera e propria.

Sonnolenza

La sonnolenza nel giorno successivo a quello di assunzione è tra gli effetti collaterali della melatonina più frequenti e di maggior rilevanza.

Ciò spiega perché farmacisti ed erboristi, nel vendere gli integratori di melatonina, mostrino un particolare interesse per la professione lavorativa svolta dai clienti e perché, al cospetto di un lavoro pericoloso, ricordino gli effetti dei suddetti preparati sulla capacità di vigilanza di chi li assume.

Del resto, il cattivo svolgimento di una pratica lavorativa che richiede massima attenzione, come per esempio l'attività di gruista o di autista di corriere, può mettere a repentaglio la vita del lavoratore e di altre persone.

Tachicardia e depressione

In chi assume farmaci per il cuore o per la modulazione dell'umore, tachicardia e depressione sono effetti collaterali della melatonina che è bene non sottovalutare (N.B: per le interazioni farmacologiche si veda il capitolo dedicato).

Il parere del medico, in questi frangenti, è fondamentale.

Reazioni allergiche

È molto improbabile che le reazioni allergiche o pseudo-allergiche, che possono seguire l'assunzione di melatonina, siano dovute alla melatonina in sé; mentre è decisamente più realistico che siano correlate agli eccipienti presenti nel preparato.

Se un individuo è a conoscenza di essere allergico a un certo possibile eccipiente (es: lattosio), è bene che lo comunichi al farmacista o all'erborista, al momento dell'acquisto di un integratore di melatonina, in modo tale da farsi indicare un preparato privo del suddetto eccipiente (quindi senza lattosio).

