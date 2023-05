Melasma - Cloasma - Maschera Gravidica

Il termine melasma designa una condizione in cui il pigmento responsabile dell'abbronzatura, la melanina, si accumula nella pelle: i melanociti, in seguito ad un'alterazione dei meccanismi di sintesi, producono una quantità sovrabbondante di pigmento melanico. Di conseguenza, la cute assume un aspetto maculato, con aree - più o meno estese - caratterizzate da iperpigmentazione.

Le cause che stanno alla base dell'alterazione della sintesi della melanina non sono ancora del tutto chiare, ma di certo esistono particolari fattori che possono costituire "l'innesco" necessario allo sviluppo di questa forma di discromia.

Di seguito, tali fattori saranno brevemente descritti.

Fattori ormonali

La manifestazione del melasma può essere scatenata da fattori ormonali e, in particolare, da squilibri degli ormoni sessuali femminili quali sono gli estrogeni.

Ecco spiegato il motivo per cui il melasma colpisce spesso le donne in gravidanza. Quando il melasma si manifesta nelle gestanti, è più corretto parlare di maschera gravidica o cloasma.

Ad ogni modo, anche le donne che assumono la pillola anticoncezionale o che seguono una terapia ormonale sostitutiva possono manifestare il melasma, poiché, anche in tal caso, si assiste ad un'alterazione dell'asse endocrino.

Fattori genetici

La predisposizione genetica gioca un ruolo fondamentale nella determinazione del melasma.

È dimostrato, infatti, che le persone con individui affetti da melasma nella propria famiglia presentano una maggior probabilità di andare incontro a questo disturbo d'iperpigmentazione cutanea.

Sole e Raggi UV

Si suppone che fra i principali fattori scatenanti - oltre agli squilibri ormonali - rientri anche l'esposizione ai raggi UV che stimolano ulteriormente la produzione di melanina.

L'esposizione al sole, inoltre, influenza l'intensità dell'iperpigmentazione causata da questo disturbo: nei mesi invernali il melasma non è molto evidente, a differenza dei mesi caldi, in cui il disturbo compare già alle prime esposizioni solari. È opportuno puntualizzare che in inverno il melasma, essendo una condizione cronica, non può scomparire: ciò che cambia è il colore delle macchie, decisamente più evidente in estate. In inverno, infatti, la melanina non viene più stimolata dal sole ed il colore tende a schiarire, per diventare più marcato nella stagione calda: il contrasto tra le macchie scure del melasma e la pelle non ancora abbronzata è netto, perciò evidente.

Secondo alcune ipotesi, anche lo stress potrebbe favorire il melasma: lo stress è il protagonista della teoria psicosomatica, secondo la quale le endorfine e le encefaline (peptidi oppioidi endogeni, liberati dal cervello in caso di stress) potrebbero favorire l'iper-produzione di melanina. Si instaura così un circolo vizioso in cui lo stress scatena la produzione di oppioidi endogeni e diventa anche conseguenza (poiché la liberazione di endorfine ed encefaline aggrava lo stress, che a sua volta peggiora il melasma). Secondo questa teoria, l'iper-produzione, anomala ed eccessiva di melanina sarebbe riconducibile all'eccitazione di terminazioni nervose in determinate aree, come effetto di lunghi e considerevoli periodi di stress.

Altri fattori

Altri possibili fattori scatenanti il melasma consistono in: