Benché non troppo comune, il melanoma nodulare presenta una discreta incidenza. Difatti, si stima che questo tumore maligno rappresenti circa il 10-15% dei melanomi cutanei che colpiscono i pazienti appartenenti alla popolazione caucasica . Tuttavia, a causa della sua aggressività e del suo sviluppo subdolo, il melanoma nodulare presenta un'elevata mortalità nei primi cinque anni dalla sua diagnosi. Non a caso, è il responsabile di circa il 40-50% dei decessi correlati ai melanomi cutanei.

Il melanoma nodulare è un tumore cutaneo di natura maligna . Si tratta della forma di melanoma maggiormente aggressiva , poiché la lesione tumorale tende a crescere ad elevata velocità e a svilupparsi in profondità dando origine a metastasi . È un tumore maligno che può manifestarsi a qualsiasi età e in pazienti di qualsiasi sesso, anche se tende a colpire più frequentemente pazienti di sesso maschile con età superiore ai 50 anni.

A onor del vero, a differenza di quanto avviene per altri tipi di melanoma, la relazione fra il melanoma nodulare e l'esposizione ai raggi UV non è confermata. Difatti, il melanoma nodulare sembra manifestarsi soprattutto in persone con scarso fotoinvecchiamento cutaneo e può insorgere in sedi generalmente poco o per nulla esposte ai raggi UV. Allo stesso tempo, si è notato che questo tumore maligno si manifesta anche in persone che non presentano grandi quantità di nevi melanocitici. Difatti, come si vedrà in seguito, nella maggior parte dei casi, il melanoma nodulare non deriva dalla trasformazione maligna di un nevo melanocitico, ma si tratta di una lesione maligna di formazione recente.

Il motivo per il quale tali mutazioni avvengono ancora non è del tutto chiaro, ma si ritiene che la causa sia multifattoriale . Nel dettaglio, fra i possibili fattori in grado di favorire o esporre maggiormente il paziente allo sviluppo di questo tipo di tumore maligno, ricordiamo:

Come qualsiasi altra forma di tumore, anche il melanoma nodulare ha origine da un'incontrollata ed eccessiva proliferazione di cellule , nello specifico, di melanociti (le cellule deputate alla produzione del pigmento melanina ). In seguito ad una serie di mutazioni genetiche , i melanociti sfuggono ai normali meccanismi di regolazione cellulare, replicandosi velocemente e in maniera massiccia, perdendo del tutto o quasi la loro funzione.

Caratteristiche

Quali Sono le Caratteristiche del Melanoma Nodulare?

Il melanoma nodulare si presenta come una lesione cutanea generalmente rilevata rispetto al resto della pelle, cupoliforme e dalla consistenza solitamente dura. Il colore è variabile e può essere nero o blu scuro, marrone chiaro, oppure può assumere la colorazione della pelle o, eventualmente, un tono rosa-rossatro (in quest'ultimo caso, si parla più propriamente di melanoma nodulare acromico o non pigmentato).

Lo sapevi che… Quando il melanoma nodulare si presenta non pigmentato può essere confuso con un brufolo o con una lesione acneica e, per questo, non preoccupa il paziente. A differenza di un comune brufolo, tuttavia, il melanoma nodulare non tende a regredire, ma anzi continua a permanere sulla cute e ad accrescere le sue dimensioni. Inoltre, talvolta, il melanoma nodulare di colore rosa-rossatro presenta un bordo scuro pigmentato (definito come "fuga del pigmento"), chiaro segno dell'origine melanocitica della lesione. Queste caratteristiche dovrebbero far scattare il campanello d'allarme nello stesso paziente.

Come accennato, il melanoma nodulare può manifestarsi in zone in cui non erano presenti lesioni di alcun tipo. Pertanto, non è detto che - come capita in alcune occasioni - il tumore maligno derivi da un nevo melanocitico preesistente che evolve verso una forma maligna; ma al contrario, in molti casi, si tratta di una lesione cutanea di recente formazione.

Ad ogni modo, fra le aree maggiormente interessate dallo sviluppo di melanoma nodulare, ritroviamo la testa, il collo, il tronco, le braccia e le gambe. Naturalmente, ciò non significa che il tumore non possa manifestarsi anche in altri distretti corporei.

Sviluppo del Melanoma Nodulare

Altra particolare caratteristica del melanoma nodulare è data dalla modalità con cui esso si sviluppa. Questo tumore, infatti, può manifestarsi come una lesione di nuova formazione che si sviluppa in profondità fin dalle prime fasi di crescita. A differenza di altre forme di melanoma che tendono a seguire un accrescimento radiale (ossia sulla superficie della pelle o "a macchia d'olio"), il melanoma nodulare tende a svilupparsi poco o nulla in senso radiale presentando, invece, un'elevata crescita estensiva verticale (ossia, verso le parti più profonde della cute, fino a raggiungere il tessuto sottocutaneo e i vasi sanguigni e linfatici, da cui può dare origine a metastasi).

A quali Caratteristiche Prestare Attenzione?

Visto lo sviluppo subdolo e l'aspetto talvolta "fuorviante", l'individuazione di un melanoma nodulare o comunque di una lesione sospetta in grado di spingere il paziente a rivolgersi al medico potrebbe risultare difficile. La cosa si complica ancora di più se si pensa al fatto che il melanoma nodulare non segue la cosiddetta regola ABCDE come, invece, fanno le altre forme di melanoma (per maggiori informazioni: Il Melanoma).

Tuttavia, riassumendo quanto finora detto, possiamo affermare che le caratteristiche cui prestare attenzione e che possono far sospettare la presenza di un melanoma nodulare, sono: