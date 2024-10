Meglio la trapunta o il piumone?

La scelta è dunque soggettiva. Preferire il piumone se si desidera una coperta più leggera, calda e versatile , e maggiore praticità nel lavaggio. La trapunta, invece, è più pesante (come peso, non maggiormente calda) ed è adatta tuttavia ad un clima meno freddo.

Il piumone, o piumino viene solitamente inserito all'interno di un copri piumone. E' composto solitamente da piume d'oca o anatra , oppure in materiale sintetico. Garantisce un valido isolamento termico, ideale per l'inverno o clima particolarmente freddo. Sono molto traspiranti e pratici da gestire con il lavaggio.

Quali sono le caratteristiche della trapunta?

La trapunta è una coperta spessa e trapuntata, che non necessita di un copri piumino. Ha un rivestimento esterno in diversi tessuti come cotone, raso ecc, ed è riempita in cotone o materiali sintetici. Sono meno termo isolanti rispetto al piumone, anche se, essendo una coperta, tengono caldo. Semplici da lavare in lavatrice.

Quali sono le diverse imbottiture della trapunta?