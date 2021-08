Mebeverina: Effetti Collaterali e Meccanismo d'Azione

Generalità Che cos'è la Mebeverina e Caratteristiche generali La mebeverina è un principio attivo antispastico utilizzato nel trattamento sintomatologico della sindrome del colon irritabile. Shutterstock Mebeverina - Struttura Chimica La mebeverina, ad oggi (agosto 2021), è disponibile in Italia all'interno di un'unica specialità medicinale avente nome commerciale Duspatal® e formulata in forma di capsule rigide a rilascio modificato. Il farmaco è acquistabile solo con presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); essendo classificato in fascia C, il suo costo è a totale carico del cittadino.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Mebeverina Prima di iniziare il trattamento con mebeverina è bene sapere che il principio attivo deve essere impiegato con cautela negli individui che: Soffrono d'insufficienza renale di grado da lieve a moderato;

Soffrono d'insufficienza epatica di grado da lieve a moderato;

Soffrono di fibrosi cistica. NOTA BENE L'uso della mebeverina in bambini con meno di 10 anni di età NON è raccomandato in quanto non esistono dati in merito all'uso del farmaco in questa categoria di pazienti.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Mebeverina e Altri Farmaci Prima di iniziare ad utilizzare la mebeverina è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Effetti Collaterali Quali Effetti Indesiderati può causare la Mebeverina? La mebeverina, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto. L'assunzione della mebeverina va subito interrotta e il medico immediatamente contattato se si manifestano difficoltà respiratorie, gonfiore di collo, labbra, viso, lingua e/o gola. Questo perché può trattarsi di una grave reazione allergica al medicinale. Altri possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi consistono in reazioni allergiche minori che possono essere caratterizzate da arrossamento della pelle, prurito della pelle, rash cutaneo, ecc. Ad ogni modo, qualora compaiano effetti indesiderati di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel foglietto illustrativo del medicinale a base di mebeverina - è importante rivolgersi al medico o al farmacista. Sovradosaggio da Mebeverina In caso di assunzione di dosi eccessive di mebeverina, contattare immediatamente il medico o recarsi nel più vicino ospedale, avendo cura di portare con sé la confezione e il foglietto illustrativo del medicinale assunto. I sintomi osservati nei casi di sovradosaggio sono stati di natura neurologica e cardiovascolare. Non esiste un antidoto specifico, il trattamento è sintomatico e di supporto.

Meccanismo d'Azione Come Funziona la Mebeverina e Come Agisce? Come accennato, la mebeverina è un principio attivo ad azione antispastica. Più precisamente, si tratta di un antispastico muscolotropo che esercita un'azione diretta sulla muscolatura liscia intestinale, rilassandola, senza tuttavia influenzare la normale motilità dell'intestino. Il preciso meccanismo d'azione attraverso il quale la mebeverina esercita la sua azione terapeutica non è noto, ma si pensa che meccanismi multipli possano essere coinvolti. Fra questi meccanismi ritroviamo: La diminuzione della permeabilità dei canali ionici;

Il blocco del reuptake della noradrenalina;

L'effetto anestetico locale;

Le variazioni dell'assorbimento di acqua. In relazione al primo punto, studi in vitro hanno dimostrato come la mebeverina sia in grado di agire direttamente sulle fibrocellule muscolari lisce, riducendo la permeabilità al sodio e, indirettamente, l'entrata del calcio, diminuendo di conseguenza la contrazione muscolare. Allo stesso tempo, il principio attivo può anche ridurre indirettamente la fuoriuscita di potassio dalla cellula, prevenendo così l'ipotonia muscolare. Attraverso tutti questi meccanismo d'azione, quindi, il principio attivo è in grado di esercitare effetti antispasmodici che conducono ad una normalizzazione della motilità dell'intestino, senza tuttavia causarne l'ipotonia.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Mebeverina e in Quali Dosi? La mebeverina è disponibile in forma di capsule rigide a rilascio prolungato. Le capsule devono essere deglutite intere (NON devono essere masticate o frantumate) con un bicchiere pieno d'acqua, ogni giorno preferibilmente alla stessa ora. La dose abitualmente impiegata è di una capsula da 200 mg di mebeverina due volte al giorno, una al mattino e una la sera. Ad ogni modo, si raccomanda di attenersi sempre alle indicazioni fornite dal medico in merito a posologia e modo d'uso del medicinale contenente mebeverina. Dimenticanza di una Dose Qualora ci si dimentichi di assumere una dose di mebeverina, saltare la dose dimenticata e assumere la dose seguente all'orario previsto. NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza. In caso di dubbi di qualsiasi tipo, rivolgersi al medico o al farmacista.

Gravidanza e Allattamento La Mebeverina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'uso della mebeverina non è raccomandato durante la gravidanza, così come deve essere evitato durante l'allattamento al seno. Il medico potrà consigliare alla propria paziente di interrompere l'assunzione della mebeverina o di assumere un altro farmaco in sua sostituzione, o ancora, potrebbe consigliare alla paziente di interrompere l'allattamento al seno a favore della terapia con il principio attivo. Pertanto, nel caso in cui fosse necessario iniziare un trattamento con mebeverina, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione prima di iniziare ad utilizzare il farmaco in questione.