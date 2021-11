Meafarma it ti riserva sempre una serie di sconti. Nella Home della farmacia online sono segnalate le offerte in corso sui cosmetici, gli integratori alimentari, le idee regalo e non solo. In occasione della Black Week 2021, Meafarma propone una serie di promo ulteriori sui propri prodotti. La selezione è davvero ampia perché la farmacia ha una lunga lista di marchi, che va da Lierac a Phyto, da ArkoPharma a Somatoline Cosmetic, da Supradyn a BioNike.

Continua la lettura per scoprire i prodotti e i servizi di Meafarma

Meafarma Napoli: compra farmaci e integratori online Meafarma it è diretta dalla Dottoressa Immacolata Grimaldi, iscritta all'ordine dei farmacisti della provincia di Napoli. Lo shop è organizzato come una vera e propria farmacia, in cui sono in vendita farmaci OTC. Cosa significa OTC - Over the Counter? Si tratta dei medicinali da banco acquistabili senza ricetta medica, come antiacidi, farmaci per influenza, raffreddore, allergie, infezioni del cavo orale, lassativi, disinfettanti, farmaci per disturbi addominali e così via.

In realtà, la farmacia online ti mette a disposizione ben 50 mila prodotti diversi, con spedizione in 48 ore. Qui sotto, trovi un piccolo esempio degli articoli acquistabili nello shop:



• apparecchi elettromedicali (aerosol, bilance, dispositivi medicali ecc.)

• integratori alimentari e alimenti speciali sia senza lattosio che senza glutine

• alimenti dietetici e alimenti aproteici (contenenti percentuali di proteine comprese tra

1-2%)

• prodotti omeopatici e galenici

• cosmetici naturali e floriterapia

• igiene intima e orale



Ampia anche la scelta di integratori alimentari a base di aminoacidi, minerali e vitamine indicati per la dieta dello sportivo. I marchi sono tra i più conosciuti del settore, tra cui Gymline, Massigen, Briovitase Sport, Enervit e Named Sport. Puoi acquistare creatina, integratori a base di proteine del siero del latte, barrette proteiche, carnitina e così via. Se il tuo ordine supera l'importo corrispondente a 79,90 euro, Meafarma ti consegna il pacco a casa senza alcuna spesa di spedizione.