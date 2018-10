Maternità Facoltativa: Cos'è? A Chi Spetta? Quando Richiederla e Quanto si Percepisce

Nonostante ciò, è possibile affermare - anche se in maniera un po' approssimativa - che l'indennità percepita corrisponde al 30% del reddito medio del genitore calcolato su base annuale o giornaliera, a seconda dei casi. Per maggiori informazioni, si consiglia di rivolgersi agli enti preposti.

Anche in questo caso, l'ammontare dell'indennità percepita dai genitori durante il periodo di maternità facoltativa può variare in funzione della categoria di lavoratori cui essi appartengono.

Tuttavia, è bene precisare che per quel che riguarda i genitori che possiedono un lavoro dipendente o un lavoro di agricoltura con contratto a tempo determinato, l'indennità durante la maternità facoltativa può essere percepita solo fino all'ottavo anno di età del bambino (o dall'entrata del minorenne nella famiglia in caso di genitori affidatari o adottivi); mentre dagli 8 ai 12 anni di età del bambino (o dagli 8 ai 12 anni dall'entrata in famiglia del minore in caso di affidamento o adozione) non è previsto alcun tipo di indennizzo.

Per quanto riguarda le lavoratrici autonome e i genitori lavoratori (sia madri che padri) iscritti alla gestione separata, il problema non si pone, poiché l'indennizzo è previsto solo per un massimo di tre mesi entro l'anno di vita del bambino, oppure entro un anno dall'entrata in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.