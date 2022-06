Materasso Memory Foam o Ortopedico: Quale Scegliere?

Di seguito abbiamo analizzato le caratteristiche dei materassi ortopedici e di quelli in memory foam, proponendo per ciascuna categoria i modelli più apprezzati su Amazon .

La prima regola, qualunque sia la scelta, è quella di puntare su prodotti di qualità , cercando di non puntare solo al risparmio, ma piuttosto orientandosi al meglio tra le proposte in commercio che offrono il miglior rapporto qualità prezzo .

Benché in entrambi i casi si tratti di materassi pensati per mantenere la spina dorsale allineata , evitando così fastidiosi disturbi alla schiena, tra i due tipi ci sono delle differenze sostanziali, a partire dal materiale con cui sono realizzati.

I 5 Migliori Materassi in Memory Foam

I materassi in memory foam sono caratterizzati da un particolare materiale, ovvero una schiuma densa a base di poliuretano.

Si tratta di un un materiale viscoelastico che reagisce non solo al peso del corpo ma anche al calore: come suggerisce il nome stesso, questo tipo di materiale riesce infatti a tenere memoria del corpo che vi si adagia, tornando poi nella forma originale.

I vantaggi sono diversi: questo tipo di materasso è infatti consigliato a chi soffre di mal di schiena o mal di collo ma anche a chi è allergico perché il materiale è ipoallergenico e resistente agli acari della polvere.

Di seguito alcuni esempi di materassi in memory foam tra i più venduti su Amazon e che volendo potete abbinare a cuscini in memory foam.

Zinus Materasso in Memory Foam

Tra i materassi in memory foam più apprezzati su Amazon ci sono quelli di Zinus. Disponibili in diversi formati, questi materassi sono caratterizzati da un supporto in Memory Foam al tè verde, un antiossidante sicuro e naturale che viene utilizzato per mantenere la freschezza e per neutralizzare gli odori. Non solo, i materassi Zinus offrono un comfort ideale anche grazie alla presenza di un doppio strato, uno in Memory Foam e l'altro in schiuma di supporto ad alta densità che garantisce, oltre che un'ottima stabilità, anche una buona resistenza. Gli utenti Amazon hanno apprezzato l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Mentor - Materasso Memory

Perfetto per garantire un ottimo sostegno alla schiena, anche il materasso di Mentor. Caratterizzato da una composizione in Memory su base Water Foam dello spessore di 7 cm, è rivestito da un tessuto traspirante elasticizzato e presenta un'imbottitura in fibra anallergica con proprietà termiche. Tra le sue caratteristiche, anche le 4 maniglie per spostarlo facilmente. Il materasso di Mentor è disponibile in diverse misure ed è stato apprezzato dagli utenti di Amazon per la comodità ma anche per la qualità dei materiali.

Baldiflex Emporio Materasso Matrimoniale Amazonia Top in Memory Foam

Il materasso Amazonia Top di Baldiflex ha un'altezza di 23 cm di cui 4 cm di Memory Foam e una lastra interna di supporto di 17 cm in Water Foam per garantire un sostegno adeguato alla schiena e migliorando così la qualità del sonno. Tra le sue caratteristiche anche quella di essere composto da poliuretano traspirante Everflex, un materiale ottenuto dalla miscelazione di due componenti dei quali l'agente espandente è l'acqua. Il modello può sostenere un peso tra i 60 e i 115 kg, adattandosi perfettamente all pressione del corpo ed è consigliato per chi soffre di dolori alla schiena, ernia cervicale, ernia al disco o lombalgia.

Miasuite, materasso in Waterfoam e Aloe

Miasuite propone un materasso indeformabile in WaterFoam alto 14 centimetri, di rigidità media e con tessuto in Aloe Vera, che rispetta la naturale curvatura della colonna vertebrale garantendo ogni notte il massimo comfort. La lastra in WaterFoam anallergico ed antiacaro da 12 centimetri è di un materiale innovativo e tecnologico: è indeformabile e recupera rapidamente la forma originaria dopo le sollecitazioni. Packaging igienico sottovuoto al riparo da polveri e batteri. Rimosso l'imballaggio, il materasso recupererà la consistenza e la forma originale entro 48/72 ore. Ortopedico e certificato come "Dispositivo Medico di Classe 1". Le materie prime utilizzate sono certificate con lo "Standard 100 Oeko-Tex" attestante la totale assenza di sostanze nocive, oltre alla completa eco-compatibilità ambientale degli stabilimenti e dei processi produttivi.

Materasso in Memory Foam Leonardo Iris

Il materasso Made in Italy Iris è il prodotto di punta di Leonardo, realizzato in memory foam alto 20 cm. Questo modello è rinforzato perimetralmente con poliuretano espanso ad alta densità (BOX SYSTEM) che lo rende resistente agli affossamenti, con una protezione in feltro agugliato per lato. L'imbottitura è in fibra anallergica. Il tessuto di rivestimento è trattato prevalentemente con BayProtect Nano-Pollen, una nano-dispersione che penetra a fondo nel tessuto e aderisce alle fibre impedendo al polline di fissarsi su di esse. Fascia traspirante in 3D per permettere la costante areazione interna maniglie in tessuto.

