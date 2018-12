Come si Esegue il Massaggio Tui Na?

Innanzitutto, è bene precisare che - anche se si tratta di un trattamento non invasivo che può essere effettuato all'interno di centri benessere e di bellezza - il massaggio Tui Na dovrebbe essere eseguito solo da massaggiatori professionisti e qualificati che conoscono a fondo le tecniche di manipolazione che lo caratterizzano e, allo stesso tempo, che conoscono a fondo il corpo umano e i punti su cui intervenire per favorire il benessere del massaggiato. Difatti, un massaggio eseguito da personale inesperto o non qualificato potrebbe risultare inefficace o addirittura dannoso.

Prima del Massaggio

Prima di praticare il massaggio Tui Na, solitamente, il massaggiatore dovrebbe sostenere un colloquio con il massaggiato allo scopo di cercare di capire quali sono i problemi che lo affliggono e - secondo quanto previsto dalla tradizione cinese - quali sono gli squilibri energetici che potrebbero esserne causa. In altre parole, il massaggiatore dovrebbe effettuare quella che viene definita come "valutazione energetica" dell'individuo. Sulla base di tale valutazione, il massaggiatore esperto potrà poi elaborare un trattamento personalizzato per ciascuna persona.

Il Massaggio

Il massaggio Tui Na dovrebbe essere eseguito in un luogo calmo e tranquillo. Normalmente, non si utilizzano oli o altre sostanze, pertanto, in funzione dell'area che deve essere massaggiata, è possibile eseguire il massaggio vestiti o comunque indossando la propria biancheria intima.

Il massaggio Tui Na è caratterizzato soprattutto dall'esecuzione di movimenti di impastamento ed estensione, ma prevede anche l'esecuzione di trazioni, percussioni, pressioni, frizioni, manovre di mobilitazione articolare e movimenti di "rotolamento". Le manipolazioni vengono solitamente eseguite con le mani (dita, palmo e nocche), ma si possono utilizzare anche i gomiti e gli avambracci.

Le manovre che caratterizzano il massaggio Tui Na - circa quaranta, per essere precisi - possono essere combinate in differenti modi in funzione dei problemi presentati dal massaggiato.

Ad ogni modo, generalmente, una seduta di questo tipo di massaggio cinese ha una durata di circa 40-50 minuti.