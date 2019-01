Il Massaggio Thai è Realmente Efficace e Sicuro?

Il massaggio thai normalmente non è considerato come un vero e proprio trattamento terapeutico, pertanto - anche se in alcuni ambiti viene regolarmente applicato - esso non possiede specifiche indicazioni terapeutiche. Inoltre, non tutti i potenziali benefici ad esso ascritti sono stati confermati da adeguati studi scientifici; non vi è quindi garanzia che la sua esecuzione sia efficace nel contrastare o nel ridurre i dolori o i disturbi elencati nel soprastante capitolo (Benefici Attesi). Al contrario, se mal eseguito, se effettuato da personale inesperto - o ancor peggio - se effettuato in presenza di controindicazioni, il massaggio thai potrebbe rivelarsi inutile così come potrebbe esercitare effetti negativi e risultare addirittura pericoloso per la salute del massaggiato.