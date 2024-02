Analogamente a quanto avviene per molti altri tipi di massaggi orientali , anche quello thailandese si prefigge l'obiettivo di apportare benefici alla persona nel suo insieme , non solo a livello fisico ma anche a livello mentale.

Secondo la leggenda, la diffusione delle tecniche di massaggio in Thailandia avvenne grazie alla codificazione operata dal medico indiano Shivago Kumar Baj, indicativamente, intorno al V secolo a.C. (avanti Cristo). Questa figura viene ancora oggi considerata in Thailandia come il padre della medicina. Tuttavia, nonostante le leggende che circolano in merito, le origini di questa forma di massaggio risultano ancora oggi poco chiare.

Il massaggio thai è un particolare tipo di massaggio tipicamente thailandese, ma le cui origini non sono del tutto chiare. Secondo la leggenda, fu grazie al medico indiano Shivago Kumar Baj - amico di Buddha - che le tecniche di massaggio furono introdotte in Thailandia, dando così origine al massaggio thai. Ad ogni modo, nonostante l'enigma circa la vera origine di questo tipo di massaggio, si ritiene che esso derivi da una combinazione delle conoscenze di medicina ayurvedica , dello yoga e della medicina tradizionale cinese cui si aggiungono anche influenze buddhiste .

Analogamente al massaggio ayurvedico , ai massaggi cinesi (come, ad esempio, il massaggio Tui Na ) e ad altri tipi di massaggi orientali, l'obiettivo che il massaggio thai si prefigge non è solo quello di apportare benefici a livello fisico, ma anche a livello spirituale e mentale. Le manipolazioni, infatti, secondo quanto previsto dalla tradizione, vengono effettuate con l'intento di stimolare i canali energetici - denominati "Sen" - che percorrono il corpo di ciascun individuo. In questo modo, si dovrebbe facilitare il ripristino del corretto flusso di energia nell'organismo, la cui alterazione o il cui blocco possono essere - secondo la filosofia alla base del massaggio thai - causa di malessere e disturbi.

Talvolta, il massaggio thai viene anche definito come yoga passivo o yoga per persone pigre . Difatti, questa forma di massaggio si caratterizza per l'esecuzione di diverse manipolazioni che comprendono anche alcune tecniche di yoga che il massaggiatore fa assumere al massaggiato in maniera passiva.

I due stili si differenziano per le manipolazioni eseguite e per le posizione fatte assumere al massaggiato. Per fare un esempio, il massaggio thai stile popolare prevede la posizione supina , la posizione prona, la posizione sul fianco destro, la posizione sul fianco sinistro e, infine, la posizione seduta. Il massaggio thai stile di corte, invece, prevede sì le suddette posizioni, eccezion fatta per la posizione prona che non è contemplata.

Secondo la tradizione, all'inizio del trattamento, il massaggiatore dovrebbe inginocchiarsi di fianco al massaggiato e - mantenendo la dovuta concentrazione - dovrebbe porre la mano destra sul ventre di quest'ultimo che si troverà in posizione supina. Quest'area del corpo viene considerata come il punto centrale dell'organismo e il massaggio dovrebbe iniziare da qui con movimenti lenti e leggeri che seguono il ritmo della respirazione del massaggiato.

Il massaggio thai non prevede l'uso di oli o altre sostanze; il massaggiato deve indossare abiti leggeri e preferibilmente larghi, in maniera tale da non ostacolare i movimenti.

Efficacia e sicurezza

Il massaggio thai è realmente efficace e sicuro?

Il massaggio thai normalmente non è considerato come un vero e proprio trattamento terapeutico, pertanto - anche se in alcuni ambiti viene regolarmente applicato - esso non possiede specifiche indicazioni terapeutiche. Inoltre, non tutti i potenziali benefici ad esso ascritti sono stati confermati da adeguati studi scientifici; non vi è quindi garanzia che la sua esecuzione sia efficace nel contrastare o nel ridurre i dolori o i disturbi elencati nel soprastante capitolo (Benefici Attesi). Al contrario, se mal eseguito, se effettuato da personale inesperto - o ancor peggio - se effettuato in presenza di controindicazioni, il massaggio thai potrebbe rivelarsi inutile così come potrebbe esercitare effetti negativi e risultare addirittura pericoloso per la salute del massaggiato.

Per questa ragione, se si è affetti da particolari disturbi o malattie, prima di decidere di sottoporsi a una seduta di massaggio thai, è bene chiedere consiglio al proprio medico .

Studi condotti per determinare efficacia e sicurezza del massaggio thai

Sul massaggio thai sono stati condotti alcuni studi allo scopo di determinarne l'efficacia e la sicurezza come trattamento coadiuvante in presenza di particolari disturbi o malattie.

Ad esempio, uno studio condotto su 60 pazienti affetti da morbo di Parkinson ha dimostrato che l'esecuzione del massaggio thai potrebbe rivelarsi utile - come trattamento di supporto da associare alle terapie medico-farmaceutiche tradizionali - nell'alleviare la debolezza muscolare che tipicamente colpisce le persone colpite da questa malattia.

Un altro studio condotto su pazienti coreani sani ha, invece, messo in evidenza come l'esecuzione del massaggio thai sia in grado di esercitare un effetto positivo sulla compliance vascolare.

Altri studi ancora, infine, hanno evidenziato come il massaggio thai possa rivelarsi utile nella riduzione a breve termine del dolore provato da pazienti con lombalgia non specificata.

Naturalmente, questi studi - benché su piccola scala - si sono serviti di massaggiatori professionisti con elevata esperienza nell'esecuzione del massaggio thai.