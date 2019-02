Il Massaggio Svedese è realmente Efficace e Sicuro?

Benché il massaggio svedese non venga considerato come una vera e propria terapia contro disturbi e malattie, sono diverse le persone che, dopo averlo sperimentato, dichiarano di trarne vantaggio.

In effetti, trattandosi di un massaggio è plausibile che - se ben eseguito da massaggiatori professionisti - esso sia in grado di favorire il rilassamento psicofisico, di alleviare piccoli disturbi (ad esempio, dolori muscolari di vario genere, tensioni, ecc.) e di favorire la circolazione linfatica e sanguigna.

Tuttavia, non è detto che la risposta all'esecuzione del massaggio svedese sia uguale in tutte le persone. Pertanto, la sua efficacia non può essere garantita in qualsiasi individuo e in qualsiasi situazione. Allo stesso modo, anche la sicurezza di questo tipo di massaggio non può essere garantita in ogni persona, soprattutto se si soffre di particolari malattie o disturbi (vedi capitolo "Controindicazioni").