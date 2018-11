A differenza di molte altre tipologie di massaggio orientale, inoltre, lo Shiatsu non prevede l'uso di oli o essenze e non prevede nemmeno la necessità di togliere i vestiti , purché siano leggeri e consentano al massaggiatore di svolgere il suo lavoro (ad esempio, pantaloni e maglietta di cotone). Nonostante ciò, in alcune SPA il massaggio Shiatsu viene fatto direttamente a contatto con la pelle dell'individuo.

Tradizionalmente, il massaggio Shiatsu deve essere eseguito sul classico tatami giapponese , direttamente a terra , in un ambiente tranquillo e non rumoroso .

In qualsiasi caso, si ricorda che se si soffre di particolari disturbi o malattie, così come se ci si sta sottoponendo - o ci si è sottoposti da poco - a terapie farmacologiche, prima di effettuare il massaggio Shiatsu, è sempre bene chiedere il parere del proprio medico.

Le manipolazioni effettuate durante la seduta prevedono sostanzialmente l'esecuzione di trazioni, stiramenti e pressioni, queste ultime vengono praticate soprattutto con le dita (digitopressione), ma anche con le nocche, con i polsi, con i palmi delle mani e con i gomiti. Le pressioni sono solitamente profonde ma vengono effettuate in maniera dolce e graduale, in modo da non creare sensazioni di fastidio, o peggio, di dolore nel massaggiato.

Le manipolazioni tipiche del massaggio Shiatsu dovrebbero seguire i percorsi di energia dell'individuo; le pressioni, in particolar modo, dovrebbero essere esercitate perpendicolarmente al corpo della persona massaggiata (motivo per il quale il massaggiatore dovrebbe lavorare in ginocchio) e dovrebbero essere concentrate nei punti in cui sono presenti i blocchi energetici che l'esperto di massaggio Shiatsu dovrebbe essere in grado di riconoscere. Le zone su cui il massaggiatore lavora sono il dorso, l'addome, il collo, la testa, le braccia e le gambe.

Una seduta di massaggio Shiatsu, generalmente, ha una durata di circa 50-60 minuti. Solitamente, si eseguono cicli di trattamento composti da un numero di sedute che può variare in funzione dei problemi che affliggono il massaggiato.