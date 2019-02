Il Massaggio Reiki è Realmente Efficace?

Nonostante quanto affermato dai suoi sostenitori e da coloro che lo praticano, l'efficacia del massaggio reiki nel trattare qualsivoglia tipo di disturbo o malattia non è stata confermata da studi o ricerche scientifiche, così come non vi è alcuna prova dell'esistenza dell'energia vitale ki e del fatto che essa scorra in tutti gli individui e nell'universo.

Benché alcuni studi siano stati effettuati per valutare l'effettiva efficacia del massaggio reiki nel ridurre ansia, stress e dolore in pazienti ricoverati in cliniche od ospedali, i risultati ottenuti non sono sufficienti a determinare in maniera certa e scientifica la suddetta efficacia. Pertanto, si ribadisce il fatto che il massaggio reiki NON è un trattamento accettato dalla medicina moderna.