Generalità Il massaggio reiki è una pratica di medicina alternativa il cui scopo è quello di trattare disturbi e malattie mediante il riequilibrio dell'energia vitale. Shutterstock Massaggio reiki A onor del vero, più che un massaggio vero e proprio, il reiki è una sorta di disciplina che si prefigge lo scopo di curare disturbi di qualsiasi tipo attraverso il trasferimento di energia dalle mani del praticante all'individuo che si sottopone a questa pratica o massaggio, che dir si voglia. Si ritiene che il massaggio reiki affondi le proprie radici in un passato antichissimo, ma che la sua pratica fu sviluppata e messa a punto solamente nella seconda metà dell'ottocento, in Giappone, da Mikao Usui. Derivante dalle parole "rei" - traducibile con "spirituale" - e "ki" - traducibile con "energia vitale" - il massaggio reiki viene considerato come una pratica spirituale utilizzata come forma di trattamento terapeutico alternativo per curare qualsiasi tipo di disturbo, eventualmente in associazione ad altri trattamenti di medicina alternativa o di medicina moderna. Nonostante ciò, è bene sottolineare che non vi sono studi scientifici in grado di confermare l'efficacia di questa pratica che, pertanto, NON è accettata dalla medicina moderna. Nota Bene Le pratiche qui descritte non sono accettate dalla scienza medica, non sono state sottoposte a verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico o non le hanno superate. Tali pratiche, pertanto, potrebbero essere inefficaci o risultare, addirittura, pericolose per la salute. Le informazioni riportate hanno solo un fine illustrativo.

Che Cos'è il Massaggio Reiki? Il massaggio reiki è una pratica - basata sul concetto di energia vitale - che viene effettuata per fini terapeutici (non approvati). Scopo di tale pratica è quello di trattare disturbi di diverso tipo e malesseri tanto fisici, quanto mentali, emozionali e spirituali mediante il cosiddetto riequilibrio della sopra menzionata energia vitale (il ki, appunto). Nata in Giappone nel 1865 grazie a Mikao Usui, si tratta di una pratica anche nota con il nome di trattamento reiki o massaggio energetico reiki. Dal Giappone, essa si è diffusa nel mondo occidentale, dove si sono sviluppate differenti scuole che ancora oggi propongono corsi di formazione per coloro che vogliono imparare a praticare il massaggio reiki e/o a diffonderne le conoscenze. Alcune di queste - al concetto di reiki - aggiungono anche concetti derivanti da altre tradizioni, come, ad esempio, quello dei chakra tipico (ma non esclusivo) della tradizione indiana. Non sorprende, pertanto, che fra il reiki praticato in oriente e il reiki praticato in occidente esistano differenze talvolta consistenti.

Concetti di Base Concetti e Filosofia alla base del Massaggio Reiki Il reiki si basa sostanzialmente sull'esistenza del ki, la cosiddetta energia vitale che scorre e anima qualsiasi essere vivente e che è presente nell'intero universo. Secondo la tradizione e la filosofia alla base di questa pratica, alterazioni del flusso di energia porterebbero alla comparsa di disturbi e malattie di diverso tipo. In altre parole, in quest'ambito, le malattie - in qualsiasi forma esse si presentino - vengono ricondotte a squilibri dell'energia vitale. Shutterstock Il praticante di reiki dovrebbe essere in grado - attraverso l'imposizione delle mani che possono essere o meno a contatto con il ricevente - di trasferire energia ponendo rimedio ai suddetti squilibri e favorendo la risoluzione di disturbi e malattie. In funzione della scuola e della corrente di pensiero prese in considerazione, tale energia può derivare dallo stesso praticante, oppure può derivare dall'universo circostante. In quest'ultimo caso, perciò, il praticante è un "mezzo" attraverso il quale l'energia passa, scorre e viene convogliata sul ricevente il massaggio reiki. Curiosità L'imposizione delle mani per far scorrere energia dal praticante al ricevente è un concetto presente anche in un altro tipo di pratica della medicina alternativa: la pranoterapia. Per maggiori informazioni in merito, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato: Pranoterapia.

Come si Esegue In cosa consiste il Massaggio Reiki e dove si svolge? Il massaggio reiki può essere effettuato ovunque, tuttavia, quando praticato all'interno di appositi centri, esso viene normalmente eseguito in un luogo calmo e tranquillo, talvolta con luci soffuse e con l'ausilio di incensi per favorire il rilassamento del ricevente il trattamento. Shutterstock Prima di iniziare con la pratica reiki vera e propria, il praticante dovrebbe tenere un colloquio preliminare con il ricevente al fine di capire quali problemi e motivazioni l'hanno spinto a richiedere questo tipo di trattamento. Dopodiché, il ricevente il massaggio reiki viene fatto accomodare su un lettino da massaggio (o su un materasso posto a terra, a seconda dei casi) e il praticante può dare inizio al trattamento. Non è necessario svestirsi, ma verrà chiesto al ricevente di rimuovere tutti gli oggetti metallici (ad esempio, gioielli, cinture, ecc.) ed eventualmente i gioielli con pietre, poiché questi oggetti sono potenzialmente in grado di interferire con il flusso di energia che il praticante dovrebbe trasferire all'individuo. Shutterstock Al contrario di quanto si potrebbe pensare, il massaggio reiki non prevede manipolazioni come avviene in altre forme di massaggio propriamente dette, bensì prevede: La semplice imposizione delle mani del praticante sul ricevente e l'esecuzione di movimenti senza entrare in contatto con il corpo di quest'ultimo e/o L'apposizione delle mani del praticante sul ricevente e l'esercizio di una lieve pressione. Il tipo di movimenti effettuati, la possibilità di entrare in contatto o meno con il ricevente e le zone maggiormente interessate dalla pratica del reiki, dipendono sostanzialmente dal tipo di trattamento che il praticante decide di praticare e dal tipo di disturbo che si vuole trattare.

Benefici Attesi A Cosa Serve il Massaggio Reiki: quali benefici dovrebbe apportare? Secondo i suoi sostenitori, la pratica del reiki dovrebbe apportare benefici a livello fisico, mentale e spirituale. Entrando più nel dettaglio, l'esecuzione del massaggio reiki dovrebbe: Favorire il rilassamento psicofisico, allontanando stress e ansia;

Favorire il rilassamento muscolare;

Favorire l'eliminazione di tossine dall'organismo;

Favorire la riduzione o l'eliminazione di dolori acuti o cronici;

Stimolare il sistema immunitario;

Riequilibrare il ciclo sonno-veglia;

Aumentare l'appetito. Oltre ai benefici sopra elencati, sempre secondo quanto affermano coloro che praticano il reiki, la sua esecuzione in associazione ad altri trattamenti di medicina alternativa o a trattamenti di medicina moderna dovrebbe migliorarne l'efficacia. Tuttavia, quest'ultima affermazione, così come i benefici sopra elencati, non sono stati dimostrati e tantomeno confermati da alcuno studio scientifico. Lo sapevi che… Secondo coloro che lo praticano, il reiki può essere utilizzato anche nella cura dei propri animali domestici e delle proprie piante.

Efficacia Il Massaggio Reiki è Realmente Efficace? Nonostante quanto affermato dai suoi sostenitori e da coloro che lo praticano, l'efficacia del massaggio reiki nel trattare qualsivoglia tipo di disturbo o malattia non è stata confermata da studi o ricerche scientifiche, così come non vi è alcuna prova dell'esistenza dell'energia vitale ki e del fatto che essa scorra in tutti gli individui e nell'universo. Benché alcuni studi siano stati effettuati per valutare l'effettiva efficacia del massaggio reiki nel ridurre ansia, stress e dolore in pazienti ricoverati in cliniche od ospedali, i risultati ottenuti non sono sufficienti a determinare in maniera certa e scientifica la suddetta efficacia. Pertanto, si ribadisce il fatto che il massaggio reiki NON è un trattamento accettato dalla medicina moderna.