Massaggio Olistico: Cos'è? Come si Pratica e Benefici Attesi

Controindicazioni del Massaggio Olistico

Sebbene non vi siano particolari controindicazioni all'esecuzione del massaggio olistico, è bene ricordare che il massaggiatore olistico non è un medico e non è un fisioterapista e, per tale ragione, non dovrebbe manipolare individui che soffrono di gravi patologie muscolari e/o articolari. A tutto ciò, si aggiungono le controindicazioni generali relative un po' a tutte le diverse tipologie di massaggi. Più nel dettaglio, il massaggio olistico così come i massaggi in generale non devono essere effettuati in presenza di:

Infine, si ricorda che le donne in gravidanza, prima di sottoporsi a un eventuale massaggio olistico -effettuato o meno con oli o argilla - dovrebbero chiedere il parere del proprio medico.