Oltre ad essere conosciuto come massaggio hawaiano , il massaggio Lomi Lomi è anche noto con il nome in lingua hawaiana di Lomi Lomi Nui .

Come accennato, il massaggio Lomi Lomi ha avuto origine nelle isole delle Hawaii, dove viene praticato da esperti massaggiatori e tramandato di generazione in generazione da moltissimo tempo. In passato, il massaggio Lomi Lomi veniva utilizzato dagli sciamani Hawaiani, i cosiddetti Ka Huna - letteralmente "i custodi del segreto".

Lo scopo del massaggio Lomi Lomi non consiste nel semplice raggiungimento del benessere fisico, ma anche nel raggiungimento del benessere e dell' armonia con se stessi e con l'ambiente circostante. In un certo senso, pertanto, nonostante originario di un luogo geograficamente opposto, il massaggio Lomi Lomi si basa su una filosofia simile (ma non uguale) a quella che sta alla base di svariati tipi di massaggi orientali .

Il massaggio Lomi Lomi è una forma di massaggio originatasi nell'arcipelago delle Hawaii. Coloro che lo praticano non lo considerano semplicemente come un insieme di manipolazioni volte al raggiungimento del benessere fisico, bensì come un mezzo per raggiungere l' equilibrio fra corpo e mente e l' armonia con l'ambiente esterno .

L'esecuzione del massaggio Lomi Lomi per il trattamento di qualsivoglia disturbo o condizione, al momento, non è accettata dalla scienza medica , poiché si tratta di una pratica la cui efficacia e la cui sicurezza non sono ancora state ufficialmente confermate da adeguate verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico. Pertanto, il massaggio Lomi Lomi potrebbe essere inefficace o risultare, addirittura, pericoloso per la salute , soprattutto se eseguito da personale inesperto e/o in presenza di determinate patologie (vedi controindicazioni ).

In simili sedi, il massaggio Lomi Lomi trova impiego soprattutto in presenza dei disturbi e delle condizioni di seguito riportati allo scopo di contrastarli, alleviarli o facilitarne la risoluzione:

Oggigiorno, il massaggio Lomi Lomi è ampiamente diffuso anche in Europa e in generale nel mondo Occidentale del vecchio continente, dove viene eseguito all'interno di centri di bellezza e SPA.

In passato, quando il massaggio Lomi Lomi veniva praticato dagli sciamani e dai guaritori hawaiani, le tecniche di manipolazione venivano eseguite in molteplici situazioni: durante riti di guarigione, riti religiosi, riti di passaggio e riti praticati su persone "prescelte" con una certa influenza sulla comunità. Tali riti potevano protrarsi per diverse ore ed erano solitamente accompagnati da danze sciamaniche e canti religiosi.

Come si fa il massaggio Lomi Lomi?

Il massaggio Lomi Lomi dovrebbe essere eseguito solo da massaggiatori professionisti che conoscono alla perfezione le tecniche di manipolazione che lo caratterizzano. Oltre a questo, dal momento che questo tipo di massaggio mira a produrre effetti benefici anche a livello mentale e non solo fisico, il massaggiatore dovrebbe comprendere a fondo tutte le problematiche lamentate dal paziente, in modo tale da personalizzare il trattamento.

Colloquio preliminare

Per far sì che il massaggiatore venga a conoscenza e comprenda i disturbi e i disagi che affliggono la persona, prima dell'inizio della seduta, esso dovrebbe effettuare un colloquio preliminare con lo stesso. Durante questo colloquio, il massaggiatore interrogherà l'individuo in modo tale da inquadrare il suo stato fisico, mentale ed emotivo per poi poter elaborare un trattamento specifico per i suoi problemi, concentrato su determinate parti del corpo piuttosto di altre. Difatti, secondo le conoscenze della tradizione hawaiana, sentimenti ed emozioni si concentrano in specifiche zone corporee: ad esempio, sentimenti come l'amore e il dolore si concentrerebbero a livello del cuore; emozioni come il panico e l'eccitazione - benché opposti - si localizzerebbero a livello dell'area occupata dallo stomaco e così via.

Nota Bene Durante il colloquio preliminare, il massaggiatore serio e professionale dovrebbe altresì informarsi delle condizioni di salute dell'individuo, della presenza di eventuali patologie che potrebbero rappresentare una controindicazione al trattamento, dell'eventuale assunzione di farmaci e della presenza di allergie (difatti, come si vedrà, il massaggio Lomi Lomi prevede l'uso di oli e burri vegetali). In qualsiasi caso, si ricorda che se si soffre di particolari disturbi o malattie, così come se ci si sta sottoponendo - o ci si è sottoposti da poco - a terapie farmacologiche, prima di effettuare il massaggio Lomi Lomi, è sempre bene chiedere il parere del proprio medico.

Esecuzione del massaggio

Una volta stabilita la possibilità di procedere con l'esecuzione del massaggio e una volta individuate le problematiche di cui l'individuo soffre, il massaggiatore può dare inizio alla seduta.

Appena prima dell'inizio del massaggio Lomi Lomi vero e proprio, è possibile utilizzare le pietre di basalto riscaldate per favorire e incrementare il rilassamento dell'individuo.

Generalmente, il massaggio inizia in posizione prona (a pancia in giù), partendo dalla nuca, si massaggiano poi la schiena, le braccia, le gambe, le mani e i piedi; infine, l'individuo viene fatto posizionare a pancia in su (posizione supina) e si riprendono le manipolazioni anche nel lato anteriore del corpo.

Lo sapevi che… Secondo alcune delle fonti consultate, il massaggio Lomi Lomi inizia sì in posizione prona, ma la manipolazione parte dal lato sinistro del corpo procedendo dall'alto (nuca) verso il basso (piedi); dopodiché si procede con la manipolazione della parte destra e, infine, si ripete il tutto con l'individuo in posizione supina.

Le tecniche di manipolazione usate nel massaggio Lomi Lomi possono essere effettuate con dita, mani, gomiti e braccia, ma anche con ginocchia, piedi e addirittura bastoni. Le stesse pietre riscaldate utilizzate prima del trattamento possono essere utilizzate anche durante la sua esecuzione. I movimenti effettuati dal massaggiatore sono profondi e ciclici e puntano a "mimare" il movimento delle onde dell'oceano che lambiscono le isole delle Hawaii. Talvolta, il massaggio Lomi Lomi può essere eseguito da due massaggiatori che stimolano contemporaneamente diverse aree del corpo.

Il massaggio Lomi Lomi prevede anche l'uso di oli e burri naturali, utilizzati per facilitare lo scorrimento sul corpo dell'individuo. Per effettuare il massaggio, il corpo di quest'ultimo viene coperto con un asciugamano o un drappo; vengono scoperte gradualmente le zone che si devono massaggiare per poi essere ricoperte al termine della manipolazione.

Per eseguire al meglio il massaggio Lomi Lomi, l'ambiente circostante deve essere calmo e tranquillo, spesso si utilizzano anche essenze profumate e sottofondi musicali per incrementare il rilassamento. La tradizione, inoltre, vorrebbe che il massaggiatore si muovesse intorno all'individuo con movimenti aggraziati scanditi dal ritmo della danza tradizionale hawaiana, la Hula. In verità, queste tradizioni non sono state trasmesse al di fuori delle isole hawaiane - o comunque lo sono state in minima parte - pertanto, difficilmente sottoponendosi ad un massaggio Lomi Lomi si assisterà a questa "danza" del massaggiatore.