I diversi tipi di massaggio linfatico possono essere eseguiti sia in ambito medico (qualora ci sia la necessità di stimolare e favorire una circolazione linfatica rallentata e i disturbi da essa indotti); sia in ambito prettamente estetico, ad esempio, come trattamento adiuvante contro gli inestetismi della cellulite .

Nel linguaggio comune, l'appellativo di massaggio linfodrenante viene spesso utilizzato in maniera generica per indicare diverse tipologie di massaggio che agiscono sulla circolazione linfatica, allo scopo di facilitarla, favorendo di conseguenza l'eliminazione di eventuali ristagni di liquidi.

Le tecniche di manipolazione utilizzate per raggiungere il sopra citato scopo potrebbero variare in funzione del metodo utilizzato e in funzione del tipo di massaggio linfodrenante praticato.

Tipi

Tipologie di Massaggio Linfodrenante Come accennato, il nome di "massaggio linfodrenante" è attribuito a diverse tipologie di massaggio il cui scopo è quello di rimuovere i ristagni di fluidi linfatici attraverso l'esecuzione di particolari manipolazioni. Fra questi, di seguito ne verranno brevemente ricordati alcuni. Linfodrenaggio Il linfodrenaggio, anche noto come drenaggio linfatico manuale (DLM), è probabilmente il massaggio linfatico maggiormente conosciuto e impiegato, soprattutto in ambito medico-terapeutico. Naturalmente, trattandosi di una forma di massaggio linfodrenante, esso si prefigge lo scopo di far defluire i ristagni di linfa nelle aree del corpo in cui vi è un'eccessiva riduzione della circolazione linfatica. Il linfodrenaggio può essere effettuato seguendo diversi metodi; tuttavia, quelli maggiormente conosciuti e praticati sono, con molta probabilità, il metodo di Vodder e il Metodo di Leduc. Tali metodi si differenziano per le manipolazioni eseguite, ma si basano sui medesimi principi fondamentali. Vista la difficoltà di esecuzione e la possibilità di applicarlo in campo medico, il linfodrenaggio dovrebbe essere praticato solo da fisioterapisti esperti che conoscono a fondo non solo le tecniche di massaggio necessarie per far defluire i fluidi linfatici, ma anche lo stesso sistema linfatico e i punti su cui agire per ottenere il massimo dell'efficacia dal trattamento in tutta sicurezza per l'individuo.

Massaggio Phenekam Il massaggio Phenekam è un massaggio linfodrenante Ayurvedico che, agendo sui vasi linfatici, si prefigge lo scopo di stimolare la circolazione della linfa, eliminando i gonfiori, la ritenzione idrica e le tossine accumulatesi nell'organismo.

Massaggio Shiatsu Namikoshi Il massaggio Namikoshi è un particolare stile di massaggio Shiatsu che viene utilizzato per la prevenzione e il trattamento di disturbi di vario tipo, inclusi i disturbi correlati alla circolazione linfatica. Questa forma di massaggio è riconosciuta dal Ministero della Sanità giapponese, poiché si basa su conoscenze appartenenti sia alla tradizione del massaggio Shiatsu sia alla medicina moderna.

Massaggio Tui Na Il massaggio Tui Na rappresenta una tecnica di manipolazione rientrante nel gruppo dei massaggi orientali cinesi. Si caratterizza per l'esecuzione di movimenti d'impastamento ed estensione effettuati allo scopo di sbloccare e regolare la circolazione sia sanguigna che linfatica, esercitando un'azione linfodrenante laddove siano presenti dei ristagni.

Nota Bene Indipendentemente dalla tipologia di massaggio linfodrenante cui si decide di ricorrere, è fondamentale rivolgersi solo ed esclusivamente a massaggiatori professionisti che operano in strutture autorizzate. Difatti, per garantire efficacia e sicurezza, è di estrema importanza che il massaggiatore non solo conosca alla perfezione le tecniche di manipolazione, ma che abbia una profonda conoscenza del sistema linfatico e delle zone su cui è necessario agire per favorire il drenaggio dei fluidi.

Altri Tipi di Massaggio Altri tipi di massaggio, non propriamente definiti come linfodrenanti, ma la cui esecuzione potrebbe favorire e stimolare la circolazione sia linfatica che sanguigna, sono: Il massaggio olistico;

Il massaggio californiano;

Il massaggio Lomi Lomi.