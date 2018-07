Come si Esegue il Massaggio Californiano?

Il massaggio californiano deve essere eseguito da un massaggiatore esperto in materia. Chi sostiene l'efficacia e i benefici di questa forma di massaggio, generalmente, consiglia di effettuare alcune operazioni preliminari prima di sottoporsi al trattamento vero e proprio. In questo modo, si dovrebbero preparare sia il corpo che la mente a ricevere il trattamento, potenziando l'azione benefica che gli viene attribuita.

Preparazione al Massaggio

Prima dell'esecuzione del massaggio californiano, è consigliabile fare una doccia o un bagno caldi al fine di allontanare eventuali residui di creme o altri prodotti per la cura della pelle precedentemente applicati, la cui presenza potrebbe interferire con lo stesso massaggio e con gli oli impiegati per eseguirlo. L'acqua calda proveniente dalla doccia o nella quale ci si immerge nel caso del bagno, inoltre, svolge una preliminare azione rilassante sui muscoli.

Esecuzione del Massaggio

Il massaggio californiano viene eseguito dal massaggiatore con l'ausilio di oli profumati; essi vengono utilizzati sia per favorire lo scorrimento delle mani sul corpo dell'individuo che vi si sottopone, sia per favorire il rilassamento dello stesso attraverso l'aroma sprigionato dall'olio impiegato.

In linea teorica, il massaggio californiano dovrebbe essere effettuato su soggetti completamente nudi; tuttavia, una simile condizione poterebbe creare imbarazzo in diverse persone, rendendo inutile lo stesso trattamento che creerebbe disagio invece di una condizione di rilassamento. Per questo motivo, molti centri mettono a disposizione slip in garza usa e getta che i clienti possono utilizzare al posto della biancheria intima durante la seduta. In alternativa, è possibile utilizzare un asciugamano tiepido per coprire le parti sulle quali il massaggio non viene praticato.

Ad ogni modo, una volta effettuate tutte le operazioni preliminari del caso, è possibile iniziare con il vero e proprio massaggio californiano:

Nella prima fase del massaggio, il soggetto ricevente il trattamento deve stendersi sul lettino in posizione prona (ossia a pancia in giù). Il massaggiatore esegue quindi movimenti leggeri partendo dal collo e arrivando fino ai piedi. Questi movimenti servono sostanzialmente per favorire il rilassamento del ricevente e per aiutarlo ad acquisire fiducia nei confronti del professionista che esegue il massaggio.

In linea di massima, una seduta di massaggio californiano ha una durata di circa 90 minuti.