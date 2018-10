Massaggio Ayurvedico: Cos'è? Come si Pratica? Caratteristiche, Benefici e Costi

Nell'ambito del colloquio, il massaggiatore cercherà di capire quali problematiche affliggono l'individuo, quali sono le sue esigenze, quali sono le sue caratteristiche psicofisiche e quali sono gli squilibri energetici che si sono generati e che hanno portato alla condizione di malessere della persona. Grazie alle informazioni raccolte, il massaggiatore sarà in grado elaborare un massaggio personalizzato per ciascun individuo, effettuato utilizzando tecniche di manipolazione specifiche che possono anche variare, anche per la stessa persona, da seduta a seduta. Tutto questo perché, come abbiamo visto, esistono moltissimi tipi e varianti di massaggio ayurvedico, facilmente adattabili al caso specifico di ciascun individuo. Difatti, nella medicina ayurvedica l'approccio al paziente viene effettuato sulla base del concetto che ciascun individuo è unico e diverso dagli altri, pertanto, non può esistere un rimedio universale adattabile a tutti, ma è necessario adottare trattamenti specifici in base alle peculiarità di ciascuna persona.

Prima di descrivere come e dove viene eseguito un massaggio ayurvedico, è bene precisare che il trattamento in questione dovrebbe essere praticato solo ed esclusivamente da massaggiatori specializzati in quest'ambito, quindi da massaggiatori che conoscono i principi della medicina ayurvedica.

Nell'ambiente possono essere diffuse anche essenze o incensi profumati al fine di favorire ulteriormente il rilassamento, eventualmente associati a musiche rilassanti e da meditazione.

Per poter eseguire il massaggio ayurvedico, il paziente viene fatto sdraiare su un apposito tavolo in legno scavato al suo interno; in altri casi, invece, è possibile ricevere il massaggio sdraiandosi a terra, come alcune tradizioni vogliono. Per il massaggio di testa e collo, tuttavia, l'individuo viene fatto accomodare in posizione seduta.

Come si Effettua il Massaggio Ayurvedico?

Il massaggio ayurvedico può essere eseguito in differenti modi. A seconda del tipo di manipolazione che si deve mettere in pratica e in funzione delle caratteristiche psicofisiche dell'individuo, il messaggio può essere praticato: