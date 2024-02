Le pratiche descritte nel presente articolo non sono accettate dalla scienza medica , non sono state sottoposte a verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico o non le hanno superate. Tali pratiche, pertanto, potrebbero essere inefficaci o risultare, addirittura, pericolose per la salute .

Il massaggio ayurvedico, pertanto, è uno dei tanti mezzi utilizzati dall'omonima medicina alternativa per ripristinare l'equilibrio all'interno del corpo e della mente, favorendo in questo modo il benessere psicofisico dell'individuo.

Secondo la filosofia ayurvedica, la tecnica di manipolazione utilizzata per eseguire il massaggio in questione rappresenta il mezzo attraverso il quale è possibile raggiungere l' equilibrio e la perfetta armonia fra corpo e mente . Sempre secondo l'ayurveda, infatti, ogni parte del corpo è influenzata da tre bioenergie principali, i cosiddetti dosha (chiamati Vata, Pitta e Kapha); uno squilibrio di queste energie porterebbe alla comparsa di disturbi di diverso tipo, variabili in funzione del dosha interessato e della parte del corpo da esso influenzata (per maggiori informazioni, si rimanda alla lettura dell'articolo: Ayurveda - Corpo e Dosha ).

Benché originario dell'India, il massaggio ayurvedico si è largamente diffuso anche in Occidente, dove tuttavia non viene praticato solo dai sostenitori dell'ayurveda per favorire il benessere psicofisico dell'individuo, ma anche come trattamento prettamente estetico.

Si tratta di un massaggio con radici affondate in un lontano passato, nato in India ben 5000 anni fa allo scopo di ristabilire l'equilibrio fra il corpo e la mente. Tale scopo viene raggiunto soprattutto attraverso la stimolazione dei centri energetici di cui, secondo la filosofia ayurvedica, il nostro organismo è dotato: i cosiddetti chakra.

Tuttavia, secondo l'ayurveda, l'esecuzione del massaggio in questione - oltre a riequilibrare mente e corpo - può essere utile anche per contrastare diversi tipi di disturbi, fra cui ricordiamo:

Come già accennato, lo scopo del massaggio ayurvedico è quello di ripristinare l'equilibrio fra mente e corpo in modo tale da poter conferire all'individuo un benessere psicofisico .

Così come esistono messaggi ayurvedici specifici per bambini, ne esiste uno anche per le donne in gravidanza. Nel dettaglio, si tratta del massaggio Garbabhyangam , praticato allo scopo di alleviare stress e tensioni muscolari causati dalla gestazione.

La medicina tradizionale indiana prevede l'uso del massaggio ayurvedico anche nei bambini. In questa categoria di pazienti, il massaggio - opportunamente eseguito da un esperto massaggiatore - dovrebbe favorire il rilassamento in caso di coliche e dolori o fastidi provocati dalla crescita dei primi dentini .

La maggior parte dei suddetti benefici attribuiti al massaggio ayurvedico non sono confermati o supportati da adeguati studi scientifici condotti in merito. Di contro, sono diverse le persone che, sottoponendosi a questo tipo di trattamento, dichiarano di trarne dei vantaggi. In particolare, trattandosi di un massaggio, è verosimile che esso possa favorire il rilassamento - sia fisico che mentale - e che possa allo stesso tempo sciogliere eventuali tensioni muscolari o alleviare dolori di lieve entità ad articolazioni e muscoli .

Come si fa il massaggio ayurvedico?

Prima di descrivere come e dove viene eseguito un massaggio ayurvedico, è bene precisare che il trattamento in questione dovrebbe essere praticato solo ed esclusivamente da massaggiatori specializzati in quest'ambito, quindi da massaggiatori che conoscono i principi della medicina ayurvedica.

Colloquio iniziale

Una volta individuato il massaggiatore ayurvedico cui rivolgersi, prima di passare alla manipolazione, è necessario sostenere un colloquio preliminare con quest'ultimo.

Nell'ambito del colloquio, il massaggiatore cercherà di capire quali problematiche affliggono l'individuo, quali sono le sue esigenze, quali sono le sue caratteristiche psicofisiche e quali sono gli squilibri energetici che si sono generati e che hanno portato alla condizione di malessere della persona. Grazie alle informazioni raccolte, il massaggiatore sarà in grado elaborare un massaggio personalizzato per ciascun individuo, effettuato utilizzando tecniche di manipolazione specifiche che possono anche variare, anche per la stessa persona, da seduta a seduta. Tutto questo perché, come abbiamo visto, esistono moltissimi tipi e varianti di massaggio ayurvedico, facilmente adattabili al caso specifico di ciascun individuo. Difatti, nella medicina ayurvedica l'approccio al paziente viene effettuato sulla base del concetto che ciascun individuo è unico e diverso dagli altri, pertanto, non può esistere un rimedio universale adattabile a tutti, ma è necessario adottare trattamenti specifici in base alle peculiarità di ciascuna persona.

La soggettività della manipolazione è una delle caratteristiche principali del massaggio ayurvedico.

Dove si pratica il massaggio ayurvedico?

Solitamente, il massaggio ayurvedico viene effettuato in un ambiente calmo, caldo e illuminato da luci tenui o soffuse.

essenze o incensi profumati al fine di favorire ulteriormente il rilassamento, eventualmente associati a musiche rilassanti e da meditazione. Nell'ambiente possono essere diffuse ancheal fine di favorire ulteriormente il rilassamento, eventualmente associati a

Per poter eseguire il massaggio ayurvedico, il paziente viene fatto sdraiare su un apposito tavolo in legno scavato al suo interno; in altri casi, invece, è possibile ricevere il massaggio sdraiandosi a terra, come alcune tradizioni vogliono. Per il massaggio di testa e collo, tuttavia, l'individuo viene fatto accomodare in posizione seduta.

Come si effettua il massaggio ayurvedico?

Il massaggio ayurvedico può essere eseguito in differenti modi. A seconda del tipo di manipolazione che si deve mettere in pratica e in funzione delle caratteristiche psicofisiche dell'individuo, il messaggio può essere praticato: