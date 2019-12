In commercio ne troverete tantissimi modelli, per cervicale, schiena, gambe, piedi. Oltre ai massaggiatori anticellulite, shiatsu e a percussione. Li andiamo a conoscere meglio ...

A fine giornata, dopo essere stato tante ore in piedi o seduto ad una scrivania, viene proprio voglia di un bel massaggio rilassante o decontratturante. Se non si hanno patologie particolari che richiedono l'intervento di uno specialista, può essere d'ausilio un massaggiatore elettrico.

Massaggiatori per cervicale

I dolori a collo e spalle sono molto frequenti, per questo può fare comodo avere un massaggiatore elettrico per cervicale. Sul mercato sono disponibili vari modelli effetto shiatsu, per vibrazione, per messaggio rotante, con il calore.

Vi mostriamo di seguito tre massaggiatori elettrici per cervicale differenti: una fascia che rilassa muscoli della cervicale e della fascia lombare, un cuscino da adoperare anche mentre si sta in poltrona o sul divano a guardare la tv e una terza fascia per collo e cervicale, a vibrazione con effetto calore.

Il massaggiatore per cervicale e schiena Max Kare può essere usato da tutta la famiglia e può essere utilizzato sia a casa che in auto. E' dotato da protezione antisurriscaldamento e spegnimento automatico. Il cuscino per massaggi rilassa invece solo la zona della cervicale e si accende semplicemente premendo un bottone.