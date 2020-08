Migliori massaggiatori per collo e cervicale: 3 bestseller Amazon

Quando si sta tante ore seduti alla scrivania davanti al computer, o quando si svolge un lavoro che costringe a trascorrere in piedi numerose ore, cervicale e collo possono risentirne. Colpa delle posture sbagliate, degli sforzi, di movimenti errati che, puntualmente, vanno ad infiammare sempre le stesse zone.

A volte è necessario l'intervento di massaggiatori esperti, nel peggiore dei casi di fisioterapisti e osteopati, ma - se il dolore è lieve e se ci si vuole prendere quotidianamente cura di collo e cervicale per allontanare sintomi fastidiosi - esistono i cosiddetti massaggiatori elettrici e non per collo e cervicale. Trattasi di dispositivi elettrici e non, semplici da utilizzare e che arrecano benefici quasi immediati alla zona interessata dall'infiammazione.

Vediamo ora quali sono i 3 migliori massaggiatori per collo e cervicale in vendita su Amazon:

Naipo Massaggiatore per Collo e Spalle

Un massaggiatore con 8 testine in grado di manipolare la zona alleviandone dolori, nodi, tensione muscolare come una vera massaggiatrice. Il massaggiatore ha un sistema di manipolazione 3D, con rotazione automatica in senso orario e antiorario che cambia direzione dopo ogni minuto. Questo modello è dotato di funzione termica che fornisce un comfort lenitivo per i muscoli dolorosi, migliorando la circolazione

Marnur Massaggiatore Cervicale, collo e schiena

Un massaggiatore elettrico per collo e cervicale con sistema shiatsu, dotato di 8 nodi con rotazione bidirezionale e modalità di riscaldamento opzionale. Da poter utilizzare a casa ma anche in auto grazie agli adattatori di AC e DC nel pacchetto. Un massaggio privato da fare in qualsiasi momento e ovunque.

Farmamed Elettrostimolatore collo

Farmamed simula il massaggio umano e aiuta ad alleviare il dolore cervicale e la tensione del corpo, migliora la qualità del sonno e stimola il flusso di sangue ed ossigeno. Si adatta alle curve del collo, combina i vantaggi dell'elettroterapia a bassa frequenza e della terapia ad infrarossi. E' utilizzabile anche in modalità wireless.

Per approfondire: