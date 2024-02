Introduzione

Quando si parla di massaggi orientali, si vogliono indicare diverse tecniche di massaggio originarie di Paesi Orientali, quali India, Cina, Giappone, Thailandia e così via.

Negli ultimi anni, questo tipo di massaggi ha riscosso un successo sempre maggiore, probabilmente per via dell'approccio corpo-mente-spirito tipico delle tradizioni e filosofie orientali. In queste culture, il massaggio viene spesso utilizzato come mezzo per raggiungere il benessere non solo fisico, ma anche mentale e spirituale, allo scopo di trovare equilibrio e armonia con sé stessi e con l'ambiente circostante. Secondo le filosofie orientali, infatti, il corpo dell'individuo è considerato un tutt'uno con la mente e si ritiene che sia attraversato da energie vitali il cui disequilibrio porta alla comparsa di disagi e disturbi di vario tipo.

Nel corso dell'articolo, pertanto, verranno descritti i principali e più diffusi tipi di massaggi orientali, evidenziandone caratteristiche, benefici attesi ed eventuali controindicazioni.

Tuttavia, è doveroso precisare che vista la grande varietà culturale presente nei molti e diversi Paesi Orientali, risulta difficile descrivere tutti i tipi di massaggio orientale attualmente esistenti e tutte le loro caratteristiche. Difatti, all'interno di una stessa tipologia di massaggio possono esistere diverse varianti, nonostante tutte abbiano origine nelle stesse zone geografiche e nonostante siano tutte basate sulla medesima medicina tradizionale. Ad esempio, le diverse varianti si possono differenziare per l'applicazione di oli, per l'uso di erbe o per la tipologia di manipolazioni effettuate, rientrando pur sempre nello stesso gruppo di massaggi orientali (cinesi, thailandesi, ayurvedici, ecc.).