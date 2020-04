Le maschere per capelli sono emulsioni cosmetiche specificamente formulate per l'applicazione su cuoio capelluto e capelli (su tutta la loro lunghezza). Si tratta di agenti condizionanti in grado di impartire maggior lucentezza, pettinabilità, antistaticità e volume a capelli spenti, sciupati, grassi o colorati. Come le maschere per il viso ed i trattamenti cosmetici in generale, anche le maschere per capelli possono essere realizzate in mille modi differenti: la loro composizione viene accuratamente scelta in base al disturbo da migliorare ed al tipo di cuoio capelluto su cui andranno ad agire.

Anzitutto è bene sfatare un dubbio molto ricorrente: la maschera per capelli non è un sostituto del balsamo ; la maschera, infatti, richiede un certo tempo di posa ed esercita un'azione nutriente o comunque benefica molto più intensa rispetto ad un semplice balsamo per capelli. Le maschere per capelli sono realizzate principalmente per nutrire e ristrutturare il capello in profondità, conferendogli volume e forza. A tale scopo, molte maschere sono particolarmente indicate durante il periodo estivo poiché i raggi solari , l'acqua salata del mare, il cloro della piscina e l'umidità minano la salute della chioma. Le maschere nutrienti e ristrutturanti per capelli sono formulate, pertanto, con sostanze in grado di riparare la struttura del capello, rendendolo visibilmente più voluminoso e forte.

Naturalmente, non esiste un'unica maschera per capelli che possieda tutte queste caratteristiche, ma esistono numerosi tipi di maschere adatte a ciascuna tipologia di capello, specificatamente formulate per trattare i diversi disturbi che possono interessare i capelli.

Come accennato, le maschere per capelli sono formulate con l'obiettivo di ridare tono e vitalità ai capelli afflitti dai più svariati problemi (capelli secchi, sfibrati, spenti, grassi, ecc.). Pertanto, le maschere per capelli ideali dovrebbero possedere i seguenti requisiti:

Le maschere per capelli ad azione ultra lisciante contribuiscono a rendere più morbidi e lisci i capelli lievemente ondulati, tendenti al crespo. La piega con il phon è comunque indispensabile per favorire e promuovere l'effetto lisciante del prodotto.

Con i lavaggi ripetuti, i capelli tinti tendono a perdere la loro tonalità "artificiale". Le maschere per capelli colorati (che non tingono i capelli) restituiscono brillantezza e luminosità alla chioma.

Sono indicate per il trattamento dei capelli secchi: una simile preparazione cosmetica può contenere principi attivi idratanti, protettivi e nutrienti. Dopo la maschera, si consiglia di spruzzare un olio specifico sulle punte. Le maschere fai da te per capelli all' uovo e limone sono un antico rimedio contro i capelli secchi, tuttora in voga (soprattutto tra le donne).

Come si evince dal loro stesso nome, queste maschere per capelli sono indicate nel trattamento dei capelli grassi: gli estratti di ortica , betulla , edera , tè nero e ginepro sono particolarmente utili a tale scopo, poiché dotati di proprietà purificanti ed astringenti.

Le maschere per capelli ad azione nutriente sono indicate per capelli secchi , sciupati e visibilmente indeboliti da sole, salsedine ed altri agenti irritanti. L' olio d'oliva è un ingrediente spesso presente nella ricetta di maschere per capelli ad azione nutriente.

Sono numerosi i tipi di maschere per capelli attualmente disponibili sul mercato e in grado di soddisfare le più disparate esigenze dei consumatori. Di seguito, sono elencati i principali tipi di trattamenti cosmetici "d'urto" e le rispettive indicazioni.

Modo d'uso

Anche se i tipi di maschere per capelli sono moltissimi, la modalità d'applicazione rimane quasi sempre la stessa.

La maggior parte delle maschere - specie quelle professionali o che si comprano nei negozi specializzati - va applicata dopo lo shampoo.

Vediamo dunque i passaggi principali necessari per applicare una maschera per capelli di questo tipo:

Innanzitutto, prima dell'applicazione della maschera, i capelli devono essere accuratamente lavati (si consiglia l'uso di shampoo specifici per il proprio tipo di capelli) e, in seguito, altrettanto accuratamente risciacquati.

Dopo il lavaggio, è possibile procedere con l'applicazione della maschera sui capelli ancora umidi e preventivamente tamponati (non sfregati) con un asciugamano. Normalmente, si consiglia di applicare sulla chioma una quantità di prodotto (maschera) pari ad una noce; ad ogni modo, la dose consigliata è soggettiva poiché dipende dalla lunghezza del capello. Si raccomanda, tuttavia, di non eccedere con le quantità di prodotto per evitare di appesantire inutilmente il capello. La maschera può essere applicata in due modi: con l'ausilio di un apposito pennello, oppure con le mani. In qualsiasi caso, per facilitare la distribuzione uniforme della maschera sul capello, si consiglia di utilizzare un pettine a denti larghi.

Per potenziare l'effetto della maschera, si consiglia di raccogliere i capelli in un asciugamano caldo ed inumidito. In alternativa all'asciugamano, è possibile avvolgere i capelli su pellicola trasparente per rendere ancor più agevole la penetrazione delle sostanze funzionali all'interno del capello.

Dopo aver cosparso cuoio capelluto e capelli di maschera, il prodotto deve riposare per alcuni minuti, al fine di permettere agli attivi funzionali contenuti nel cosmetico di penetrare lentamente nel capello. Il tempo di posa può variare in funzione del tipo di maschera utilizzata. In linea generale, tale tempo varia dai 5 ai 20 minuti.

Trascorso il tempo di posa, i capelli e il cuoio capelluto devono essere abbondantemente risciacquati con acqua tiepida, ponendo attenzione nel rimuovere ogni rimasuglio di prodotto.

Dopo il riscacquo, è possibile procedere con la normale asciugatura e messa in piega.

Infine, ricordiamo che esistono alcune maschere per capelli ad azione ultrarapida. Tali maschere non richiedono necessariamente un preciso tempo di posa e possono essere risciacquate immediatamente dopo l'applicazione.

La modalità d'uso sopra descritta è valida per la maggior parte delle maschere per capelli acquistabili in profumeria, nei negozi specializzati e nei supermercati più forniti.

Per quanto riguarda le maschere per capelli fai da te, invece, il discorso cambia. Difatti, queste preparazioni casalinghe - preparate ad esempio con uovo, yogurt, succo di limone ed estratti essenziali - vanno applicate prima dello shampoo.

Punti chiave La maschera per capelli... NON è un balsamo.

Richiede di essere distribuita su tutta la lunghezza del capello.

Dev'essere massaggiata anche sul cuoio capelluto.

Richiede un determinato tempo di posa.

Dev'essere sciacquata completamente dai capelli. La maschera per capelli...

