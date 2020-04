Ogni tipo di capello richiede uno specifico trattamento. I capelli secchi non traggono giovamento dalle stesse maschere per capelli che sono di beneficio ai capelli grassi ecc.

Per preparare una buona maschera per capelli fai da te, la condizione base è conoscere il tipo di capello sul quale l'utente applicherà il prodotto finale. Ciò è dovuto al fatto che, per ogni tipologia di capello, ci sono ingredienti più o meno indicati, dove per indicati s'intende benefici. Tanto per citare qualche esempio, senza dare troppe anticipazioni, i capelli grassi non apprezzano una maschera per capelli fai da te a base di olio d'oliva (ottimo invece per i capelli secchi); allo stesso modo, i capelli secchi non gradiscono una ricetta a base di ortica e tè verde (ingredienti ottimi contro i capelli che tendono a cadere).

Una maschera per capelli fai da te non è solo un rimedio cosmetico economico e accessibile ai più, me è anche una soluzione semplice, sbrigativa da preparare e, come si è potuto intuire dalla provenienza degli ingredienti, naturale.

Le maschere per capelli fai da te rappresentano un trattamento efficace, semplice da preparare, economico e a base di ingredienti facilmente reperibili. Pertanto, per rivitalizzare e risanare i capelli secchi/grassi, fragili o sciupati dal sole, non è sempre necessario acquistare prodotti costosi e studiati specificatamente a tale scopo.

Una maschera per capelli fai da te è un trattamento di bellezza economico e alla portata di tutti, che può risultare molto utile nel risanare i capelli grassi o secchi e nel ridare vigore, forza e lucentezza a chiome visibilmente indebolite e stressate da smog, raggi UV o tinte invasive. Per preparare una maschera per capelli fai da te, è sufficiente dare un'occhiata dentro la dispensa della cucina o nel ripiano del frigorifero riservato tipicamente a frutta e verdura : qui, infatti, si nascondono ingredienti sorprendentemente benefici per i capelli.

Per la realizzazione di una maschera per capelli fai da te, gli ingredienti più utilizzati sono:

Un frutto comune come la banana trova impiego nella preparazione di maschere per capelli fai da te, perché contiene:

Bisogna fare attenzione alle dosi di limone impiegate nella preparazione di una maschera per capelli fai da te, in quanto questo agrume tende a schiarire i capelli. Per evitare di schiarire la chioma tramite l'impiego del limone, il consiglio è diluire quest'ultimo con acqua in un rapporto 1:2, ossia a una certa dose di limone aggiungere una dose doppia di acqua.

Generalità sui capelli secchi : i capelli secchi, aridi e disidratati richiedono trattamenti nutrienti e intensivi. In merito alla loro pulizia, gli esperti raccomandano di utilizzare shampoo delicati ed evitare lavaggi troppo frequenti. Una chioma eccessivamente crespa, arida e visibilmente disidrata necessita di lozioni e integratori orali a base di cheratina , in quanto questi hanno la capacità di rafforzare e ispessire i capelli. Esistono diverse maschere per capelli fai da te capaci di migliorare l'aspetto dei capelli secchi; tra le preparazioni più importanti, si segnalano:

In presenza di capelli grassi, l'operazione di asciugatura con il phon richiede particolare attenzione: per evitare che tale operazione fluidifichi il sebo presente sui capelli, vanificando così l'effetto della maschera fai da te, è necessario mantenere lo strumento per l'asciugatura a una distanza di almeno 30-35 centimetri dalla testa.

Generalità sui capelli grassi : i capelli grassi dipendono dall'eccessiva produzione di sebo , da parte delle ghiandole sebacee presenti sul capo dell'essere umano. I capelli grassi possiedono alcune peculiarità: hanno un aspetto untuoso e opaco, tendono a sporcarsi con facilità, sono difficilmente acconciabili e tendono ad emanare un cattivo odore. Proprio per la sua spiccata attitudine a sporcarsi, il capello grasso richiede un lavaggio quotidiano, per mezzo di shampoo delicati. Il ricorso a shampoo delicati è importante, perché l'uso di shampoo ad azione più forte, associato a un lavaggio quotidiano, comporterebbe un'eccessiva rimozione del sebo dai capelli; nelle giuste quantità, il sebo è protettivo nei confronti del cuoio capelluto, pertanto quest'ultimo ne ha bisogno. La preparazione di maschere fai da te per capelli grassi include spesso l'uso di oli essenziali di timo , limone, bergamotto , origano, rosmarino, salvia, anice ed edera , nonché l'impiego di ingredienti, quali lo yogurt, il miele ecc. Tra gli esempi più comuni di maschere destinate ai capelli grassi, figurano:

Per Capelli Fragili

Maschera per capelli fai da te dalle proprietà rinforzanti/ristrutturanti

Il principio attivo protagonista delle maschere per capelli professionali dall'azione rinforzante-ristrutturante è la cheratina; la cheratina è una proteina, costituita da lunghe catene aminoacidiche e rappresentante il più importante costituente di capelli, peli e unghie.

Pur non avendo la medesima azione simil-terapeutica della cheratina, alcuni prodotti del mondo vegetale possono trovare impiego, con risultati più che soddisfacenti, nella preparazione di maschere per capelli fai dai te dall'azione rinforzante e ristrutturante. Gli esempi più noti dei suddetti prodotti vegetali sono: l'olio di jojoba, il burro di karité, l'olio di mandorle dolci, l'olio di germe di grano e gli oli vegetali in generale. Questi appena nominati sono tutti ingredienti estremamente utili in caso di capelli sciupati, fragili e sfibrati, che necessitano di essere nutriti in profondità.

Prodotti del mondo vegetale a parte, si distinguono per un'azione rinforzante, nutriente e ristrutturante anche (e ancora una volta) lo yogurt e l'albume dell'uovo, soprattutto se combinati tra loro.

Esempio di maschera per capelli fai da te dalle proprietà rinforzanti e ristrutturanti.

È possibile preparare una buona maschera per capelli fai da te dall'azione nutriente e ristrutturante con:

Una volta combinati i suddetti ingredienti, è necessario mescolarli energicamente fino all'ottenimento di un impasto amalgamato in modo perfetto; non appena l'impasto è pronto, bisogna applicarlo sui capelli bagnati e lasciarlo in posa per 15 minuti, avendo cura di avvolgere i capelli in un asciugamano inumidito.

Al termine dei minuti di posa della maschera per capelli, è possibile lavare la chioma; il lavaggio deve avvenire con uno shampoo specifico.