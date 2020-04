Quando si parla di maschera viso ci si riferisce ad un particolare prodotto cosmetico utilizzato per contrastare alcuni disturbi o inestetismi cutanei che interessano la pelle del volto. L'applicazione regolare/settimanale di maschere per il viso conferisce alla pelle un aspetto giovanile e fresco: non a caso, queste preparazioni cosmetiche sono molto richieste nei saloni di estetica, soprattutto dalle donne che amano mostrare sempre una pelle brillante ed elastica, e sentirsi (perché no?) più giovani e belle. Per soffocare immediatamente sul nascere ogni possibile pensiero "squisitamente maschile" è bene precisare che le maschere viso, tanto gradite dal mondo femminile, non devono essere considerate un mero e triste capriccio per "apparire". Ogni maschera per il viso viene infatti studiata e perfezionata a lungo in base al tipo di pelle a cui è destinata e alle richieste del cliente. L'efficacia del prodotto è data dalla sapiente associazione dei principi attivi funzionali incorporati nella ricetta: le maschere per il viso possono essere realizzate per idratare, rivitalizzare, tonificare, detossinare, purificare, nutrire, ammorbidire la pelle o quant'altro. Molte donne si appoggiano all'effetto simil-terapeutico di maschere viso anche per camuffare piccoli inestetismi - che, diciamocelo, sono poco graditi anche dagli uomini - come cicatrici lasciate dall' acne o macchie della pelle che imbruttiscono visibilmente l'immagine di una persona.

Proprio come alcune creme idratanti/nutrienti di qualità, le maschere viso sono appositamente studiate per ripristinare un alterato equilibrio idrolipidico cutaneo e ristabilire il pH fisiologico, proteggendo la pelle sensibile dagli insulti atmosferici. Quelli appena descritti sono solo alcuni degli innumerevoli effetti positivi promossi dalle maschere di bellezza. Esistono infinite tipologie di maschere viso, ognuna delle quali può essere formulata con una specifica combinazione d'ingredienti cosmetici e funzionali: queste preparazioni cosmetiche vengono generalmente personalizzate, in modo da soddisfare appieno le esigenze del cliente.

Come accennato, esistono diverse tipologie di maschere viso che si caratterizzano per diversa composizione e anche per diversa modalità di applicazione. Tali differenti tipologie di maschere possono essere classificate in base alla funzione da esse esercitate, oppure in base alla formulazione. Dal punto di vista formulativo, le maschere viso maggiormente impiegate sono, probabilmente, quelle a due corpi e le maschere-creme. Le maschere viso a due corpi sono composte "semplicemente" da un veicolo (base) nel quale viene incorporata una miscela di attivi funzionali. Il più delle volte, il veicolo è costituito da betonite, un materiale derivato dalla roccia vulcanica che si presta eccellentemente a tale scopo. Questo composto naturale viene, infatti, largamente utilizzato come base di maschere viso in quanto presenta una straordinaria affinità/compatibilità con moltissime molecole. Inoltre, assorbendo una generosa quantità di acqua, la betonite si trasforma facilmente in una massa densa e gelatinosa, tale da agevolarne l'applicazione sulla pelle. I principi attivi dispersi nel veicolo possono essere i più disparati: estratti antiossidanti, dermopurificanti, lenitivi , emollienti, idratanti, schiarenti , rivitalizzanti, ecc. I due corpi che caratterizzano questo tipo di maschera viso (veicolo e sostanze attive) devono essere preparati separatamente e, solamente in seguito, possono essere miscelati. Le maschere-creme , invece, sono preparazioni cosmetiche semplici, standardizzate e pronte all'uso. Difatti, solitamente non richiedono alcun tipo di preparazione e vanno semplicemente applicate sulla pelle. Infine, esiste un altro tipo di maschera viso pronta all'uso che non necessita di alcuna preparazione. Queste maschere si caratterizzano per il fatto che le sostanze attive sono distribuite su un supporto solido di cotone o cellulosa ( maschera viso in tessuto ), sagomato appositamente per aderire al viso.

Gli ingredienti esfolianti vengono impiegati all'interno di maschere viso il cui obiettivo è quello di levigare la pelle, allontanando impurità e cellule morte, in modo da donarle una nuova luminosità. Gli ingredienti schiarenti, invece, trovano impiego all'interno di maschere viso indicate per contrastare le macchie cutanee. Un tipico ingrediente dotato sia di azione esfoliante che schiarente è rappresentato dall'acido glicolico.

Gli ingredienti ad azione nutriente e riparatrice sono molto utili per ripristinare le condizioni di normalità in pelli particolarmente secche, ma anche nelle pelli mature. Ingredienti di questo tipo sono gli oli e i burri vegetali, come il burro di karité e l'olio di avocado .

Gli ingredienti idratanti, naturalmente, si trovano in grande quantità nelle maschere viso ad azione idratante, ma non solo. Infatti - poiché il mantenimento di una buona idratazione cutanea è sempre fondamentale per il benessere della pelle - tali ingredienti vengono addizionati anche ad altre tipologie di maschere (nutritive, emollienti, antirughe, ecc.). Le sostanze idratanti che possono essere incorporate nelle maschere viso sono decisamente numerose, fra queste ricordiamo ingredienti come il miele, il pantenolo e l'aloe vera gel.

Come accennato, la lista di ingredienti da poter inserire all'interno di una maschera viso è veramente lunga, quasi infinita. Nella fase di creazione di una maschera viso, gli ingredienti vengono accuratamente selezionati e miscelati in diverse proporzioni in funzione del risultato finale che si vuole ottenere. Di seguito, verranno brevemente descritti alcuni dei principali ingredienti che possono rientrare nella composizione di una maschera viso.

Modo d'uso

Oltre a nutrire e idratare la pelle, le maschere di bellezza sono trattamenti dermo-cosmetici pensati anche per coccolare il viso: per questo motivo, prima di procedere con l'applicazione di una maschera è bene rilassarsi e ritagliarsi un piccolo spazio di tempo da dedicare a se stessi (cosicché oltre al fisico ne possa beneficiare anche lo spirito...).

Prima dell'applicazione

Le maschere di bellezza devono essere applicate su pelli accuratamente deterse ed asciutte: ogni rimasuglio di trucco dev'esser perciò rimosso con detergente struccante specifico ed abbondante acqua, possibilmente tiepida. In alternativa, la pelle può essere detersa e il trucco rimosso mediante l'uso di un'acqua micellare. Prima di procedere con l'applicazione di una maschera è perciò importante porre particolare cura alla pulizia del viso.

Infatti, la maschera viso potrà aderire perfettamente al viso e i principi attivi potranno penetrare in profondità solo se la pelle è accuratamente detersa.

Durante l'applicazione

Ad eccezione della maschera viso in tessuto che deve essere semplicemente appoggiata al volto, la maschera viso a due corpi (o la maschera-crema, a seconda dei casi) va applicata con un pennellino a setole morbide oppure spalmata con i polpastrelli.

La maschera deve aderire perfettamente alla pelle del viso, senza risultare troppo irritante o particolarmente appiccicosa. In genere, il prodotto viene applicato a partire dal mento, per coprire poi il collo e tutto il viso fuorché contorno occhi e perimetro delle labbra.

Durante il tempo di posa (variabile normalmente dai 15 ai 20 minuti) si consiglia di applicare sugli occhi un batuffolo di cotone imbibito di una lozione decongestionante a base di estratti di camomilla. In alternativa, è possibile sistemare sulle palpebre due fettine di cetriolo, dall'azione sfiammante (il rimedio è particolarmente indicato per contrastare le borse e le occhiaie sotto gli occhi).

Alcune maschere viso (molte, in realtà) si seccano pochi istanti dopo essere state applicate. Questi tipi di maschera sono molto particolari: la sensazione che si percepisce sul viso è quella di indossare una maschera di gesso. Altre maschere viso, più leggere, rimangono invece umide e non seccano completamente (es. maschere all'argilla).

Dopo l'applicazione

Trascorso il tempo necessario, la maschera viso va delicatamente rimossa con acqua tiepida. È possibile facilitare la rimozione della massa densa-secca con una spugnetta morbida e con le mani.

Per quanto riguarda la maschera viso in tessuto, nella maggioranza de casi, essa può essere rimossa senza l'ausilio di acqua, poiché questo tipo di maschere generalmente non si seccano. Tuttavia, in funzione del tipo di maschera in tessuto utilizzata, dopo la rimozione potrebbe essere necessario risciacquare il viso.

Ad ogni modo - indipendentemente dalla tipologia di maschera viso impiegata - per sfruttarne al massimo l'effetto benefico, dopo la sua rimozione si consiglia di applicare un generoso strato di crema (nutriente, antirughe, emolliente, antiage ecc.) per mantenere quanto più a lungo la pelle morbida, idratata e luminosa. A tale scopo, la crema all'acido ialuronico si rivela particolarmente adatta per le pelli mature che presentano piccole rughe superficiali. Le creme arricchite di principi attivi naturali ad azione astringente (es. creme antiacne) sono invece consigliate per le pelli impure ed acneiche.

Frequenza d'uso

La frequenza d'applicazione consigliata per le maschere viso varia in base al tipo di pelle, agli ingredienti funzionali presenti nella ricetta ed alle esigenze del cliente. Mentre alcune maschere viso (come quelle idratanti ed emollienti) possono essere applicate anche più volte a settimana, altre (specie quelle esfolianti) vanno utilizzate non più di una o due volte al mese. Esistono perfino maschere viso di pregio estremamente elevato, realizzate con foglie d'oro a 24 carati: queste ultime (dal costo chiaramente alto e non sempre accessibile, stimato attorno ai 300 dollari) non devono essere utilizzate più di 1-2 volte l'anno.