Maprotilina: a cosa serve, meccanismo d'azione, effetti collaterali

Che cos'è la Maprotilina e caratteristiche generali La maprotilina è un antidepressivo tetraciclico con proprietà terapeutiche analoghe a quelle degli antidepressivi triciclici. Impiegata nel trattamento di numerose forme di depressione, affinché possa espletare la sua attività terapeutica, la maprotilina deve essere assunta per via orale. Attualmente (giugno 2023), in Italia, la maprotilina è disponibile all'interno di un'unica specialità medicinale il cui nome commerciale è Ludiomil®. Per poter essere dispensato, tale medicinale necessita della presentazione di apposita ricetta medica ripetibile. Essendo classificato come farmaco di fascia C, il suo costo è a completo carico del cittadino. Redazione Maprotilina - Struttura chimica

A cosa serve la Maprotilina? Indicazioni terapeutiche della Maprotilina: quando può essere usata? La maprotilina è indicata nel trattamento di diverse forme di depressione, quali: Depressione endogena;

Depressione reattiva (legata ad un evento scatenante);

Depressione mascherata;

Depressione neurotica;

Depressione involutiva;

Depressione in corso di psicosi schizofreniche;

Fase depressiva della psicosi maniaco-depressiva;

Depressione grave in corso di malattie neurologiche o altre patologie.

Sovradosaggio da Maprotilina In caso di sovradosaggio da maprotilina, possono comparire i seguenti seni e sintomi: Vomito;

Febbre;

Sudorazione;

Midriasi;

Oliguria o anuria;

Sonnolenza;

Stupore;

Atassia;

Sensazione di non riposo;

Agitazione;

Iperreflessia;

Rigidità muscolare e coreoatetosi;

Convulsioni;

Ipotensione;

Tachicardia;

Aritmia;

Disturbi della conduzione;

Scompenso cardiaco;

Tachicardia ventricolare;

Fibrillazione ventricolare;

Torsione di punta;

Arresto cardiaco;

Depressione respiratoria;

Cianosi;

Shock;

Coma. I sintomi del sovradosaggio compaiono generalmente entro 4 ore dall'ingestione e raggiungono la gravità massima dopo 24 ore. Purtroppo, non esiste un antidoto specifico e il trattamento è solo sintomatico e di supporto. Chiaramente, è necessaria l'ospedalizzazione del paziente che dovrà essere sottoposto a continua e stretta sorveglianza per almeno 72 ore. Il contenuto gastrico dovrebbe essere rimosso, tramite lavanda gastrica, oppure inducendo il vomito (solo se il paziente è cosciente). La somministrazione di carbone attivo potrebbe rivelarsi utile per ridurre l'assorbimento del farmaco. Ad ogni modo, vista la gravità dei sintomi, in caso di sovradosaggio da maprotilina - accertato o presunto che sia - il medico deve essere subito contattato e ci si deve recare immediatamente al pronto soccorso, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto. Qualora ciò non fosse possibile, è necessario chiamare il 118.

Come agisce? Maprotilina meccanismo d'azione: come funziona? Come accennato, la maprotilina è un antidepressivo tetraciclico le cui proprietà terapeutiche possono essere considerate analoghe a quelle degli antidepressivi triciclici, benché differisca da loro sia strutturalmente che farmacologicamente. L'effetto antidepressivo della maprotilina viene ascritto alla sua capacità di inibire in maniera potente e selettiva il reuptake della noradrenalina nei neuroni presinaptici delle strutture corticali del sistema nervoso centrale. Il principio attivo ha mostrato di possedere anche un'affinità lieve-moderata per gli adrenorecettori centrali di tipo alfa-1, di esercitare una marcata attività inibitoria sui recettori H1 dell'istamina e di esercitare un moderato effetto anticolinergico. Oltre a ciò, si ritiene che nel meccanismo d'azione della maprotilina siano implicati anche modificazioni a lungo termine (sperimentalmente dimostrabili) nella responsività del sistema neuroendocrino (ormone della crescita, melatonina, sistema endorfinergico) e/o nella responsività di certi sistemi neurotrasmettitoriali (noradrenalina, serotonina, GABA).

Dose e modo d'uso Come si somministra la Maprotilina? La maprotilina è disponibile in forma di compresse che devono essere deglutite intere con una sufficiente quantità di liquido. La posologia di maprotilina deve essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente, in funzione del tipo e della gravità di depressione che si necessita trattare e in funzione della risposta dello stesso paziente al trattamento. Si raccomanda, perciò, di attenersi alle indicazioni fornite dal medico, sia per quel che riguarda la dose di farmaco da assumere che per quel che riguarda frequenza e durata del trattamento. A proposito di quest'ultimo punto, il trattamento con maprotilina non deve essere interrotto prima di aver consultato il medico; l'interruzione non dovrebbe avvenire in maniera brusca a causa della possibilità di insorgenza di sintomi da sospensione. Particolare cautela deve essere usata in pazienti con compromissione renale e/o epatica. Dosi più basse di quelle abitualmente utilizzate sono raccomandate per pazienti con età uguale o superiore a 60 anni.

Uso in gravidanza e allattamento La Maprotilina può essere usata nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno? Poiché non è nota la sicurezza d'uso della maprotilina nelle donne in gravidanza, l'uso del principio attivo dovrebbe essere evitato, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario e indispensabile. Se la terapia col principio attivo è necessaria e lo stato clinico della paziente lo permette, il trattamento deve essere sospeso almeno 7 settimane prima della data presunta del parto allo scopo di evitare la comparsa di sintomi - come dispnea, letargia, irritabilità, tachicardia, ipotonia, convulsioni, ittero e ipotermia - nel bambino. La maprotilina viene escreta anche nel latte materno, per questo motivo, le madri in trattamento con questo principio attivo devono interrompere l'allattamento al seno.