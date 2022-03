Mantra: cos'è e a cosa serve in meditazione

Da dove derivino i benefici dei mantra è assai semplice: dalla vibrazione prodotta dai suoni. I pensieri e le emozioni sono vibrazioni del corpo e della mente, e hanno la capacità di influenzare la produzione di ormoni, la cognizione, e il benessere psicofisico. Ogni suono, inoltre, ha una propria forza vibrante, una frequenza, velocità e volume. Mantenendo nel tempo una particolare vibrazione sonora, la mente e il corpo trovano beneficio. Non è difficile pensare come, anche nel quotidiano, un suono, una muscia o una melodia, possano evocare stati d'animo, pensieri e ricordi.

Potere della concentrazione

La concentrazione è un tassello fondamentale nella meditazione mantra. Quando si è concentrati sulla recita del mantra, infatti, il pensiero è fisso. Non esistono distrazioni. Le ripetizioni, complici anche mezzi come la respirazione e la visualizzazione, creano una sorta di microcosmo in cui i discorsi interiori, e il pensiero cosciente, vegnono sostituiti dal mantra. Non solo, la natura ritmica del mantra aiuta a superare le melodie che suonano in continuazione nella testa, come il classico motivetto che si inizia a canticchiare dalla mattina alla sera.