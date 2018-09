Manovra di Heimlich: Cos'è, A Cosa Serve e Come si Pratica

Che cos'è la manovra di Heimlich?

La manovra di Heimlich è una procedura d'emergenza messa in pratica in caso di soffocamento causato dalla presenza di corpi estranei nelle vie aeree. È stata messa appunto in seguito ad una geniale intuizione del medico americano Henry Heimlich che la descrisse per primo nel mese di giugno dell'anno 1974. La procedura in questione può essere considerata relativamente semplice da eseguire, tanto che non necessita di lauree in medicina o di una preparazione medica per poter essere messa in atto. Per impararla, infatti, può essere sufficiente seguire appositi corsi che, talvolta, sono organizzati gratuitamente da ospedali, scuole o altre istituzioni.

La manovra di Heimlich può essere applicata su individui di qualsiasi sesso ed età, quindi può essere praticata con successo su anziani, giovani adulti, adolescenti e bambini, purché abbiano compiuto l'anno di età.