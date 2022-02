Mani: impacchi fai da te contro il freddo

Il freddo è uno dei nemici per la salute delle mani , costantemente esposte alle rigide temperature, al vento e al gelo. Esistono, tuttavia, rimedi naturali contro screpolature , geloni ed arrossamenti causati dal freddo. La pelle delle mani ha bisgono di una barriera protettiva: la cute diventa più sottile e soggetta a screpolaturee prurito . Oli essenziali, impacchi fatti in casa con burri e "ingredienti" da dispensa possono rivelarsi davvero efficaci nel trattamento dei danni provocati.

I geloni vengono causati dal rallentamento della microcircolazione cutanea e si manifestano generalmente sulle dita delle mani e dei piedi, il naso e le orecchie, ossia le parti del corpo maggiormente esposte, alle estremità. Si manifestano con arrossamenti intensi, indolenzimenti e prurito. Molto spesso insorgono in presenza di forte escursione termica, tendenzialmente quando si passa da una temperatura molto fredda a una calda. L'alterazione termica sottopone i capillari a un forte stress , dando vita ai geloni. Il consiglio è quello di indossare sempre i guanti, soprattutto in montagna o quando le temperature esterne sono parecchio rigide. Idratare e lenire la pelle, inoltre, è fondamentale per ristabilire elasticità della pelle.

Uno dei rimedi anti gelo per le mani, da preparare facilmente a casa, consiste nell'utilizzzare il classico bicarbonato di sodio , e 15 gocce di olio di rosa , che donerà elasticità e lucidità alla pelle. Il tutto va aggiunto all'acqua tiepida per il maniluvio dalla durata di 10 minuti.

Avocado contro mani screpolate dal freddo

L'avocado, ricco di acidi grassi, vanta proprietà eudermiche. Considerato un ottimo nutriente per la pelle, in grado di ristabilire ed integrare il film idrolipidico cutaneo. Usato come trattamento è ideale in caso di pelle secca, ruvida e devitalizzata. Basterà schiacciare un avocado con una forchetta (come nella preparazione di un guacamole), aggiungere 5 gocce di olio di limone e intanto preparate una ciotola con acqua calda. Lasciare l'impacco con avocado sulle mani per 20 minuti, dopodiché le mani andranno immerse in acqua ormai tiepida. Efficace nei mesi invernali per prevenire i danni causati dal freddo e i geloni.