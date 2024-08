A cosa serve il manganese? Quali i cibi ricchi? Sintomi da carenza

Nota : manganese e magnesio non sono sinonimi, ovvero non sono la stessa cosa.

Il manganese rappresenta uno degli oligoelementi più abbondanti nel terreno, ove si presenta, in particolare, sotto forma di ossidi e perossidi. Principalmente, il manganese si riscontra sotto la veste di MnO2, meno frequentemente come MnCO3; è stato osservato in tutti gli stati di ossidazione compresi tra +1 e +7, sebbene quelli +1 e +5 siano piuttosto rari. Quando il minerale si trova nello stato d'ossidazione +7, il manganese si trasforma in un potente ossidante. In natura, il manganese è un metallo dal colore grigio-bianco, duro, fragile e facilmente ossidabile.

Fino a poco tempo fa, in medicina, l'impiego del manganese come elemento curativo era scarsamente riconosciuto: si è dovuto attendere la prima decade del Novecento per vederne dimostrata l'importanza in campo medico.

Infatti, il manganese viene considerato un attivatore di numerosissimi enzimi – dimostrazione in vitro – oltre a costituire parte integrante di alcuni metallo-enzimi: non a caso, moltissime classi enzimatiche contengono proprio il manganese come cofattore – tra tutti, spicca la superossido-dismutasi ).

Il manganese è un oligoelemento, il cui simbolo chimico nella tavola periodica corrisponde a Mn (numero atomico: 25); stiamo parlando di un elemento essenziale per ogni specie animale, coinvolto in molti processi enzimatici di rilevante importanza.

Un giusto tasso ematico di manganese è utilissimo per tenere sotto controllo gli attacchi epilettici : non a caso, nel sangue di pazienti – soprattutto infanti – malati di epilessia si osservano spesso quantità minime di manganese; ciò fa pensare che un giusto apporto di manganese sia utile per prevenire l'epilessia o diminuire la frequenza e l'intensità delle crisi epilettiche .

Come accennato, il manganese sembra intervenire positivamente nel sistema immunitario, al fine di promuovere la sintesi di numerosi anticorpi ; anche i meccanismi della riproduzione sembrano essere, in qualche modo, strettamente correlati alla quantità di manganese nel sangue : la carenza di questo minerale, infatti, pare responsabile di una ipotetica diminuzione della fertilità. Ancora, la carenza di manganese durante la gravidanza potrebbe avere riscontri negativi sullo sviluppo delle ossa del nascituro, aumentando il rischio di malformazioni e/o anomalie ossee.

Fortunatamente, nell'uomo i sintomi da carenza di manganese, non così marcati, solo di rado vengono riscontrati; quando presenti, l'uomo può lamentare miastenia gravis ed atassia . Si ipotizza che una carenza di questo oligoelemento possa arrecare danni a carico di capacità riproduttiva, sviluppo, formazione di ossa e cartilagini , metabolismo di grassi e carboidrati , con possibili conseguenze su diabete ed ipercolestrolemia . [tratto da Nutrizione in naturopatia, di L. Pennisi]

Correva l'anno 1912 quando lo specialista francese Bertrand accertò in modo inequivocabile la funzione vitale del manganese: lo scienziato dimostrò l'impossibilità di crescita e sviluppo dell' Aspergillus niger in assenza di dosi infinitesimali di manganese. Alcuni anni più tardi, il Dott. Bertrand ripeté il medesimo esperimento sui ratti: alle cavie vennero osservati effetti drammatici, come sterilità , atrofia testicolare , blocco della crescita, atassia, sintomi paragonabili alla sclerosi a placche , deficit pancreatici ed astenia .

Inoltre, questo oligoelemento sembra avere riscontri positivi per la profilassi di alcune affezioni, quali epilessia, deficit neurologici, diabete mellito , ritardi della crescita, ulcere, insufficienza renale , infarto (in particolare del miocardio ) e persino tumori.

Altri usi

L'importanza del manganese non si ferma solamente alla sfera biologica: il minerale è essenziale per la produzione di acciaio e ferro, per merito delle sue proprietà deossigenati, leganti ed esfolianti. Non a caso, il manganese è un metallo di largo impiego per la produzione di leghe di alluminio, rame, titanio ed acciaio inossidabile. Il manganese, inoltre, può essere parte di leghe di zinco, oro, argento e bismuto in genere per applicazioni particolari nel settore elettronico.

Oltre a ciò, il manganese viene impiegato per la decolorazione del vetro o – a concentrazioni elevate – per conferirgli un colorito fortemente violetto. Con il manganese (precisamente, con il suo ossido) si riesce a realizzare anche un pigmento color marrone, impiegato per terre naturali o vernici.

In ambito clinico, il potassio permanganato KMnO4 è utilizzato come disinfettante, grazie alle spiccate proprietà ossidanti: a tal proposito, trova impiego nella purificazione delle acque e nel controllo degli odori – ad esempio deodorizzazione degli scarichi. Con il manganese sono formulati anche numerosi fungicidi agricoli, in particolare per il trattamento delle malattie di cereali, banani e viti.

La più importante applicazione del manganese in campo non metallurgico sfocia sicuramente nella produzione di batterie a secco: il biossido di manganese è utilizzato come depolarizzante.