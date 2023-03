Malocclusione dentale: cos'è? Sintomi, cause e cura

Definizione Cos'è la malocclusione dentale? Si parla di malocclusione dentale quando i denti dell'arcata superiore non sono perfettamente allineati con quelli dell'arcata inferiore. In altri termini, la malocclusione dentale è un anomalo rapporto tra i denti della mascella e quelli della mandibola. Shutterstock In condizioni fisiologiche, le arcate dentarie si relazionano attraverso rapporti armonici ed equilibrati per poter compiere adeguatamente le funzioni masticatorie e fonetiche. La malocclusione dentaria si manifesta proprio quando il suddetto equilibrio viene negato. In simili circostanze, l'imperfetta occlusione delle arcate dentarie può esser causa di disarmonia funzionale o morfologica (strutturale), tale da ripercuotersi negativamente anche su altre sedi anatomiche. Basti pensare, ad esempio, che una malocclusione dentale - oltre a disturbi masticatori - può provocare anche cervicalgia (dolore cervicale), mal di schiena, mal di testa ed acufene (ronzii agli orecchi). Chiaramente, i sintomi dipendono dalla gravità della patologia: mentre le malocclusioni dentali dipendenti da abitudini comportamentali inadeguate possono essere curate con apparecchi ortodontici mobili o fissi, le forme più gravi (subordinate ad anomalie genetiche) richiedono un intervento di ortodonzia correttiva.

Cause Cosa provoca Malocclusione dentale? La causa della malocclusione dentale è spesso ereditaria, il che significa che l'anomalia strutturale è tramandata geneticamente.

Tuttavia, in alcuni pazienti, la malocclusione dentale non dipende da malformazioni genetiche, quanto piuttosto da atteggiamenti comportamentali scorretti o da altre patologie, come: Abitudine infantile a succhiarsi il pollice, spingere la lingua contro i denti, utilizzare il ciuccio dopo il compimento del terzo anno di vita, uso prolungato del biberon

Bruxismo (tendenza a serrare i denti, anche e soprattutto durante la notte)

Interventi dentali malfatti o non perfettamente riusciti, come otturazioni dentali, incapsulamento del dente ed impianto dentale

Perdita di uno o più denti permanenti

Denti gravemente scheggiati e non ricostruiti

Tumori della bocca e della mandibola

Frattura mandibolare in età infantile

Artrite reumatoide (rara)

Classificazione Classificazione delle malocclusioni dentali (cenni) Malocclusione dentale di 1° grado Il morso è normale, ma i denti dell'arcata superiore sovrastano lievemente quelli della mandibola Malocclusione dentale di 2° grado (retrognatismo e affollamento dentale) L'arcata superiore sovrasta in modo notevole ed evidente i denti dell'arcata inferiore. Il mento è sfuggente e, generalmente, lo spazio interdentale dei denti incisivi superiori, così come quello degli incisivi inferiori, è molto pronunciato Malocclusione dentale di 3° grado (progenismo o morso inverso) I denti della mandibola sono evidentemente più avanzati rispetto a quelli della mascella

Diagnosi Abbiamo visto che esistono differenti tipi di malocclusione dentale: mentre alcune forme sono particolarmente evidenti, altre possono essere scoperte casualmente durante una normale visita dentistica di routine.

Il medico procede con un controllo mandibolare: tira leggermente la mandibola verso l'esterno, chiede al paziente di mordere e serrare i denti per controllare morso e modalità di occlusione dentale. Lo specialista indagherà ed analizzerà anche eventuali sintomi accusati dal paziente.

Tra i test diagnostici, le radiografie di arcate dentarie, testa/cranio, e faccia sono spesso richieste per verificare la gravità di una malocclusione dentale. Nella maggior parte dei casi, è necessario il calco dei denti del paziente, per riprodurre un modello in gesso delle arcate dentarie.

L'odontoiatra può eventualmente appoggiarsi ad un'altra figura sanitaria specializzata in chinesiologia od ortodonzia.