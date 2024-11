Pneumococco: quali malattie provoca? Sintomi e trattamento

Per approfondire:

Lo spettro clinico delle malattie pneumococciche varia dalla patologia invasiva (vale a dire, infezione di siti normalmente sterili tra cui osteomielite , batteriemia senza focolaio di infezione, polmonite con batteriemia, artrite settica e meningite ) alle infezioni non invasive come polmonite senza batteriemia, otite media e sinusite .

Le malattie pneumococciche sono infezioni batteriche acute di varia entità causate dallo Streptococcus pneumoniae , comunemente noto come Pneumococco. Tra le patologie più comunemente associate a questo batterio vi sono le infezioni a carico delle vie respiratorie, come la polmonite .

Le infezioni da pneumococco sono classificate in due macro categorie: invasive e non invasive .

Una diagnosi definitiva di infezione da S. pneumoniae si basa generalmente sull'isolamento dell'organismo dal sangue o da altri siti corporei normalmente sterili (ad esempio, liquido cerebrospinale, fluido dell' orecchio medio , fluido articolare e fluido peritoneale). Sono disponibili anche test per rilevare l' antigene polisaccaridico capsulare nei fluidi corporei.

Trattamento e vaccino

Pneumococco: come si cura?

La terapia delle infezioni pneumococciche si basa su:

Sito di infezione (ad esempio: tratto respiratorio o sistema nervoso centrale vs altri siti);

Risultati dei test di sensibilità antimicrobica;

Gravità dell'infezione;

Fattori legati all'ospite (tra cui allergie agli antibiotici, età, possibili interazioni farmacologiche, funzionalità renale ed epatica e stato di gravidanza).

Il trattamento di prima linea per la maggior parte delle infezioni pneumococciche è rappresentato dall'antibiotico terapia. Tuttavia, negli ultimi decenni, alcuni pneumococchi sono diventati resistenti alla penicillina, all'ampicillina e agli altri beta-lattamici. Anche per questo motivo la soluzione migliore è la prevenzione attraverso la vaccinazione.

Vaccinazione antipneumococcica

I vaccini anti-pneumococcici rappresentano il modo migliore per proteggersi dalle infezioni pneumococciche gravi. Per saperne di più, invitiamo a consultare il seguente articolo dedicato: Vaccinazione Pneumococco