Qual è la Prognosi della Malattia delle Urine a Sciroppo d'Acero?

La prognosi dipende da numerosi fattori fra cui la forma di MSUD che colpisce il paziente, la precocità della diagnosi e del conseguente intervento medico.

Ad ogni modo, in linea generale, la prognosi può essere buona per tutti quei pazienti in cui la malattia viene diagnosticata precocemente, trattata tempestivamente e che seguono una dieta rigorosa per tutta la durata della loro vita.

Nel caso in cui la malattia delle urine a sciroppo d'acero non venga diagnosticata in maniera precoce, le conseguenze potrebbero rivelarsi tragiche.