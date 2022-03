Malattia di Lyme: Sintomi, Come Si Prende e Quanto Dura

Generalità La malattia di Lyme (o borreliosi di Lyme) è una patologia infettiva di natura batterica trasmessa dalle zecche (appartenenti, in particolare, al genere Ixodes). Shutterstock I sintomi tipici includono eritema migrante (eruzione cutanea caratteristica del morbo di Lyme), febbre, mal di testa, affaticamento e debolezza. L'intervento precoce è fondamentale: l'infezione può diffondersi ad articolazioni e cuore e, se non si ricorre alla terapia idonea (generalmente, a base di antibiotici), possono subentrare complicanze neurologiche e altre gravi sequele croniche.

Cause Cosa Provoca la Malattia di Lyme? La malattia di Lyme è causata principalmente da batteri Borrelia burgdorferi (famiglia Spirochaetaceae). Le borrelie sono state identificate quali agenti causali della malattia di Lyme soltanto nel 1982, grazie agli studi di un biologo della Montana, il Dott. Burgdorfer (al quale si deve il nome). In virtù dell'agente eziologico, la malattia di Lyme è nota anche come borreliosi. Borrelia burgdorferi in Breve Shutterstock Borrelia burgdorferi: Presenta la tipica struttura spiraliforme delle spirochete;

È caratterizzato da endoflagelli ;

; È microaerofilo, estremamente sensibile ai fattori ambientali e molto esigente dal punto di vista nutrizionale. Il genoma è costituito da un cromosoma lineare e da numerosi plasmidi (circolari e lineari). Della superspecie Borrelia burgdorferi fanno parte altre sottospecie, denominate complessivamente Borrelia burgdorferi sensu lato. Queste si differenziano per caratteristiche genetiche, assetto antigenico di superficie, tipo di vettore e distribuzione geografica; solo alcune causano malattia nell'uomo. Per esempio: Nel Nord America , la malattia di Lyme è causata essenzialmente da Borrelia burgdorferi sensu stricto e, raramente, da Borrelia mayonii;

, la malattia di Lyme è causata essenzialmente da Borrelia burgdorferi sensu stricto e, raramente, da Borrelia mayonii; In Europa sono presenti almeno altre due specie certamente patogene per l'uomo: Borrelia garinii e Borrelia afzelii;

sono presenti almeno altre due specie certamente patogene per l'uomo: Borrelia garinii e Borrelia afzelii; In Asia, la malattia di Lyme sembra causata principalmente da ceppi di Borrelia japonica e Borrelia sinica.

Contagio Come Si Prende la Malattia di Lyme? Il batterio responsabile della malattia di Lyme viene trasmessa all'uomo attraverso il morso di zecche infette. Le zecche sono parassiti ematofagi obbligati, temporanei, di mammiferi (tra cui piccoli roditori, lepri, volpi e cervi) e uccelli (migratori e stanziali), ma possono approfittare anche di anfibi e rettili. Diverse specie di questi artropodi, in gran parte appartenenti al genere Ixodes (famiglia Ixodidae), possono veicolare numerosi agenti infettivi, tra i quali quelli responsabili della borreliosi di Lyme, della babesiosi, delle rickettsiosi e di alcune encefaliti virali. Le zecche s'infettano alimentandosi con il sangue di animali portatori di patogeni (batteri, virus e protozoi ecc.) e, attraverso i pasti successivi, sono in grado di veicolarli ai nuovi ospiti, uomo compreso. 2 Cose Da Ricordare Le zecche - in particolare del genere Ixodes - rappresentano il vettore della malattia: il batterio è "raccolto" dalle zecche, le quali, succhiando il sangue degli animali infetti, lo trasmettono attraverso il morso all'uomo e ad altri animali.

Le zecche che trasmettono la malattia di Lyme possono veicolare diversi agenti infettivi: in pazienti affetti da malattia di Lyme sono state identificate specie di Babesia, Bartonella, Anaplasma, Mycoplasma e diversi virus. Esistendo questa possibilità di coinfezione, il quadro clinico non è sempre di facile interpretazione. Come Riconoscere le Punture di Zecca? Riconoscere le punture di zecca - o più correttamente, i morsi di zecca - può essere difficile, poiché, il più delle volte, passano inosservate: le zecche emettono una sostanza leggermente anestetica che rende i morsi indolori. Questo rappresenta un grosso limite, soprattutto per la diagnosi del problema, spesso confusa ed incerta. Dopo la puntura, inoltre, la zecca si può staccare accidentalmente: in genere, la zona intaccata appare leggermente infiammata e gonfia. A distanza di alcuni giorni, l'infiammazione si espande, causando eruzioni più o meno fastidiose. Ad ogni modo, solitamente, questi parassiti rimangono adesi alla pelle del malcapitato; pertanto, essi saranno visibili sulla superficie cutanea, soprattutto dopo il pasto di sangue in seguito al quale tendono a "gonfiarsi". I maschi della zecca di colore rosso-marrone scuro sono simili ad un granello di pepe, mentre le femmine sono grigiastre. Le zecche sono dotate di un apparato boccale pungente e succhiatore; il corpo del parassita è ovale, appiattito e dotato di otto zampe. Le zecche colpiscono soprattutto nella bella stagione, quando si risvegliano dal letargo invernale: si appostano sulle estremità di arbusti o su un filo d'erba, attendendo il passaggio di un animale. Quando avvertono la vicinanza di un potenziale "ospite", vi si attaccano (è sufficiente vengano sfiorate), quindi si posizionano sulla pelle e la trafiggono, introducendo il rostro (parte del loro apparato buccale). Così ancorate, le zecche iniziano a succhiare il sangue e a nutrirsi per alcuni giorni, fino a che, sazie, si staccano dall'ospite, lasciandosi cadere sul terreno. Come Si Trasmette la Malattia di Lyme Per trasmettere l'infezione all'uomo, la zecca infetta deve aderirvi alla cute per più di 24 ore: in questo modo, i morsi ripetuti - comunque indolori - favoriscono la trasmissione di Borrelia tramite il rigurgito, le feci o la saliva nel locus del morso medesimo. Per approfondire: Puntura di Zecca: Come Si Riconosce, Rischi e Cosa Fare Malattia di Lyme: Ci Si Può Riammalare? L'infezione da Borrelia burgdorferi non conferisce immunità, quindi la malattia di Lyme può essere contratta più volte nella vita. Dove Si Trovano le Zecche e Chi è Più Rischio? Le zecche prediligono vivere nell'erba, nei cespugli, nei margini dei sentieri e negli ambienti boschivi ombreggiati e umidi, ai dove rimangono nascoste in attesa del passaggio dell'ospite da parassitare (animali selvatici o domestici ed, occasionalmente, uomo). La maggiore attività delle zecche si osserva intorno a 600-800 metri di altitudine, ma questi artropodi riescono a vivere anche a 1200 metri. Le zecche possono trovare ambienti dove sopravvivere anche nelle aree periurbane incolte e dismesse (ad esempio, in prati incolti o tra le foglie secche dei giardini). Il rischio di incontrarle è maggiore per gli amanti del trekking, della campagna e dei boschi, soprattutto da aprile ad ottobre: l'insetto si attacca ostinatamente ai vestiti, quindi passa alla pelle per iniziare il pasto di sangue. Altre categorie a rischio per la Malattia di Lyme sono persone a contatto con la fauna selvatica, guardie venatorie, forestali, allevatori e veterinari. Luoghi più infestati: Zone Umide e Boscose Particolare importanza ha l'umidità dell'ambiente in quanto le zecche, soprattutto allo stadio larvale, temono la disidratazione.

Incidenza Distribuzione della Malattia di Lyme La malattia di Lyme è diffusa soprattutto nella fascia temperata dell'emisfero boreale, in aree dove la zecca, vettore della malattia, trova sia condizioni ambientali idonee per la sopravvivenza e la riproduzione, sia animali che fungono da serbatoio. Negli USA, l'infezione ha carattere endemico (Cosa Significa Endemia? Vedi l'articolo dedicato), soprattutto negli stati della costa atlantica e nelle regioni umide presso i Grandi Laghi. Per quanto riguarda la situazione europea, la malattia è attualmente diffusa ovunque e la prevalenza è in aumento, in particolare in Europa Centrale. Sembra esistere una correlazione tra le manifestazioni cliniche della patologia e la latitudine: Nei Paesi dell'area mediterranea sarebbero prevalenti le forme dermatologiche ;

; Nel Nord Europa sarebbero più frequenti le forme a carattere neurologico. Malattia di Lyme: Quanto è Diffusa? Globalmente, la malattia di Lyme è piuttosto comune: viene considerata, infatti, la più frequente patologia umana trasmessa dalle zecche. La malattia di Lyme fu descritta per la prima volta intorno alla metà degli anni Settanta del Novecento, ma i medesimi sintomi furono descritti nel 1910, in Scandinavia. Il 1975 viene ricordato come l'anno dell'epidemia della malattia di Lyme, lo stesso in cui furono registrati "inspiegabili" casi di artrite (successivamente rivelatisi conseguenza della malattia di Lyme: artrite di Lyme); in quel periodo, l'epidemia colpì un piccolo centro del Connecticut chiamato Old Lyme (da cui il nome della malattia).

Dieci anni più tardi, le statistiche mediche hanno osservato ben 14.000 pazienti affetti da questa malattia.

Scoperta per la prima volta in America, attualmente la malattia di Lyme presenta focolai endemici in tutti il mondo, spaziando dal Giappone al Canada, dall'Australia all'Europa. Nei soli Stati Uniti vengono diagnosticati circa 15-18 mila casi all'anno. In Italia, il primo caso clinico umano è stato segnalato nel 1983 a Genova e il primo isolamento del batterio responsabile è avvenuto a Trieste nel 1987. Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna sono da anni considerate aree endemiche, ma probabilmente nessuna regione può essere considerata indenne. Malattia di Lyme: Un Piccolo Morso, Un Grande Problema "La malattia che, negli USA, si diffonde più rapidamente dopo l'AIDS": è con questa affermazione che il New York Times ha definito la malattia di Lyme. A livello globale, i casi sono in aumento: negli Stati Uniti, la borreliosi di Lyme rappresenta la seconda malattia infettiva dopo l'HIV, con più di 300.000 nuovi casi stimati ogni anno. Anche personaggi famosi ne sono stati colpiti e testimoniano cosa significhino le sequele di quest'infezione: Victoria Cabello, Bella Hadid, Mary Kate Olsen, Avril Lavigne, Justin Bieber, Richard Gere, Alec Baldwin, Ben Stiller, fino all'ex presidente George W. Bush.

Periodo d’Incubazione Malattia di Lyme: Dopo Quanto Tempo dal Morso di Zecca si manifesta? Il periodo d'incubazione della malattia di Lyme varia dai 4 ai 30 giorni, più frequentemente dai 7 ai 10 giorni; le manifestazioni cliniche possono essere precoci o tardive. In genere, i sintomi tipici della malattia di Lyme possono essere riassunti in tre stadi principali.

