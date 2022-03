Malattia di Lyme: Diagnosi, Cura, Prevenzione

Diagnosi

Quando si valuta un paziente per la malattia di Lyme, sono da considerare:

I pazienti con un probabile eritema migrante e una recente esposizione alle zecche devono iniziare subito il trattamento.

Esami di Laboratorio

Il test per la malattia di Lyme viene prescritto in presenza di segni o sintomi che suggeriscono un'infezione da Borrelia; nei pazienti asintomatici, invece, non è raccomandato eseguire quest'esame.

Gli esami di laboratorio rilevano due differenti classi di anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta all'infezione:

IgM (immunoglobuline M) compaiono solitamente tra la seconda e la terza settimana. I livelli di IgM aumentano e raggiungono il livello massimo (picco) all'incirca alla sesta settimana, poi iniziano a diminuire;

(immunoglobuline M) compaiono solitamente tra la seconda e la terza settimana. I livelli di IgM aumentano e raggiungono il livello massimo (picco) all'incirca alla sesta settimana, poi iniziano a diminuire; IgG (immunoglobuline G) non sono rilevabili fino a diverse settimane dopo l'infezione. I livelli di IgG raggiungono il picco dopo circa quattro-sei mesi e possono rimanere elevati per diversi anni.

Nelle aree endemiche, per rilevare la presenza di tali anticorpi e confermare la diagnosi di malattia di Lyme, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Center for Disease Control and Prevention, CDC) e le Linee Guida Europee raccomandano di utilizzare test sierologici a due livelli su campione di sangue:

1) Il test di primo livello può utilizzare metodi immunoenzimatici (EIA, ELISA) o immunofluorescenti (IFA) per misurare gli anticorpi IgM e/o IgG anti-Borrelia. Lo scopo del test iniziale è quello di rilevare il maggior numero di casi di malattia di Lyme. Tuttavia, può fornire un esito positivo anche in presenza di: infezioni causate da batteri simili alle borrelie (come accade in caso di sifilide, mononucleosi, infezioni da S. pyogenes e altre malattie trasmesse dalle zecche) o altre patologie come i disturbi autoimmuni (es. lupus, sclerosi multipla). Se l'esame di primo livello è negativo, non sono indicati ulteriori test;

2) Il test di secondo livello consiste in un Western Blot, che rileva specifici anticorpi diretti contro diversi antigeni, a conferma dei risultati ottenuti: quest'esame è necessario per escludere risultati EIA o IFA falsi positivi, ma non è necessario se il dosaggio anticorpale è negativo. In altre parole, il Western blot viene eseguito solo se i risultati del test primo livello sono positivi o indeterminati/dubbi.

Ricapitolando I due passaggi per la conferma sierologica prevedono: un test di screening (EIA o IFA) e un test di conferma (Western Blot), da eseguire solo in caso di positività del test di screening. Il risultato complessivo è positivo solo quando il primo test è positivo (o indeterminato) e il secondo test è positivo. Complessivamente, si raggiunge una specificità del 95% e una sensibilità variabile tra 40 e 90%.

In casi particolari, il campione può essere sottoposto a PCR (reazione a catena della polimerasi), essendo il test più sensibile per il rilevamento dell'infezione da Borrelia. Tuttavia, tale test non è disponibile ovunque e non è attualmente raccomandato dal CDC per la diagnosi della malattia di Lyme.

Altre indagini diagnostiche che possono essere utilizzati sono i seguenti:

Aspirazione articolare : per escludere altre cause di versamento (es. artrite settica, gotta, pseudogotta)

: per escludere altre cause di versamento (es. artrite settica, gotta, pseudogotta) Analisi del liquido cerebrospinale : in pazienti con meningite

: in pazienti con meningite ECG: per identificare la cardite di Lyme

Malattia di Lyme Diagnosi: Punti Chiave