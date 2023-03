Il mal di testa da sinusite - o mal di testa sinusale - è un sintomo che si manifesta come conseguenza, per l'appunto, dell' infiammazione dei seni paranasali , sia acuta che cronica.

Il dolore percepito in presenza di sinusite può coinvolgere un solo lato del volto o entrambi, così come può peggiorare quando ci si sporge in avanti con il corpo, oppure quando si effettuano movimenti bruschi.

Come abbiamo detto, il mal di testa rappresenta uno dei sintomi che tipicamente si manifestano in presenza di sinusite, tuttavia, esso non è l'unico. Difatti, insieme al mal di testa possono manifestarsi anche:

In alcuni casi, il mal di testa da sinusite può essere confuso con altre tipologie di mal di testa (ad esempio, emicrania , cefalea tensiva , ecc.); per questo motivo, è sempre opportuno rivolgersi al medico o ad uno specialista al fine di ottenere una diagnosi corretta . Solo sapendo qual è la causa scatenante del mal di testa, infatti, sarà possibile intervenire con l'approccio terapeutico più idoneo.

In genere, il mal di testa da sinusite e la sinusite stessa possono avere una durata variabile da qualche giorno fino a una settimana o più. Potrebbe esserci una certa variabilità in funzione della causa scatenante la sinusite e delle conseguenti tempistiche necessarie per la guarigione.

Trattamento

Come far passare il Mal di Testa da Sinusite?

Il miglior trattamento del mal di testa da sinusite consiste nel risolvere la causa che l'ha provocato, ossia la sinusite.

Naturalmente, il trattamento della sinusite sarà correlato ai fattori scatenanti e, pertanto, può variare in funzione di essi (da qui, l'importanza di rivolgersi sempre al proprio medico).

Ad ogni modo, per alleviare la sintomatologia nasale tipica della sinusite, può essere utile il ricorso a decongestionanti nasali, somministrati per via locale (ad esempio, spray nasali) o tramite aerosol, e, talvolta, il ricorso a mucolitici.

Lo sapevi che… L'uso di decongestionanti nasali, per quanto possa essere efficace nel fornire un sollievo pressoché immediato, deve essere limitato, effettuato solo se effettivamente necessario e solo per brevissimi periodi di tempo (in genere, non più di 3 giorni). Questo perché, un uso eccessivo - sia in termini di dose che in termini di durata del trattamento - può dare origine al cosiddetto effetto rebound, così come può aumentare il rischio di insorgenza di effetti indesiderati.

In alcuni casi, per trarre sollievo dal dolore e ridurre l'infiammazione tipica della sinusite, si potrebbe ricorrere anche all'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come ad esempio, l'ibuprofene. Alcuni medicinali con indicazioni specifiche per il trattamento della sinusite acuta sono realizzati proprio a base di ibuprofene associato a principi attivi ad azione decongestionante, quale è, ad esempio, la pseudoefedrina.

Il paracetamolo esercita un'azione principalmente antipiretica ed è quindi utile contro la febbre, ma è dotato anche di attività antidolorifica.

Nel caso in cui, invece, la sinusite sia la conseguenza di allergie stagionali, il medico o lo specialista potrebbero decidere di prescrivere farmaci antistaminici e/o farmaci corticosteroidi per uso locale.

Nel caso della sinusite infettiva, il trattamento si differenzia in funzione dell'agente patogeno responsabile: nel caso della sinusite virale, non è previsto l'uso di farmaci specifici , ma il medico può prescrivere medicinali per ridurre la sintomatologia manifestata, mal di testa da sinusite incluso; nel caso di infezioni di natura batterica o fungina, invece, può essere necessario ricorrere, rispettivamente, all'uso di farmaci antibiotici e di farmaci antimicotici (o antifungini, che dir si voglia). Chiaramente tali medicinali dovranno essere utilizzati solo se prescritti dal medico e solo dopo aver accertato che la causa scatenante risiede in un'infezione batterica o micotica, a seconda dei casi.

Infine, in alcune circostanze potrebbe essere necessario ricorrere al trattamento chirurgico, ad esempio, quando le cure farmacologiche non riescono a risolvere la sinusite, quando sono presenti difetti anatomici (come il setto nasale deviato) o quando è necessario risolvere altre problematiche che non rispondono ai trattamenti conservativi (ad esempio, presenza di polipi nasali, ecc.).