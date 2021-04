Mal di Schiena: come alleviarlo con yoga, tai chi e qi gong

Il mal di schiena o il dolore lombare sono molto diffusi e per sconfiggerli esistono diversi metodi, anche a seconda dell'origine del male. In caso non si sia in presenza di problemi particolari, che richiedano cure mediche specifiche, l'esercizio fisico aiuta notevolmente a placare questo malessere. Secondo un recente studio, le discipline più indicate sarebbero quelle che coniugano l'allenamento di corpo e mento, come yoga, tai chi e qi gong.

Lo sport aiuta a contrastare il mal di schiena I motivi più comuni che possono generare mal di schiena sono: stare in piedi o seduti per molte ore consecutive, assumere una postura sbagliata al pc, sorreggere borse pesanti, indossare scarpe sbagliate e sollevare bruscamente oggetti pesanti. Oltre al dolore stesso, l'impatto sulla qualità della vita di chi ne soffre può essere profondo. Soprattutto in caso assuma carattere cronico, infatti, può limitare la capacità di lavorare, spostarsi, interagire socialmente e condurre una vita ricca e appagante. Per prevenire, o alleviare in caso siano già presenti, i dolori in ogni area della schiena, dalla nuca alla zona dell'osso sacro, passando per la colonna vertebrale, il movimento quotidiano è fondamentale. La scelta dell'attività fisica è soggettiva e varia dalla passeggiata all'uscita in bicicletta, fino al nuoto. Per evitare il mal di schiena, è importante anche mantenere una postura corretta mentre si sta seduti.

Cosa dice lo studio statunitense Tra le tante discipline esistenti, però, quelle che riescono a coniugare allenamento fisico e rilassamento della mente sembrano essere le più indicate. A stabilirlo, è stato un team di ricercatori della Florida Atlantic University, che ha portato avanti uno studio mirato sul trattamento della lombalgia. Nello specifico, le più adatte sarebbero Yoga; Tai Chi, che comprende esercizi fisici delicati e allungamenti da compiere in un percorso di concentrazione; e Qi Qong, una terapia di meditazione cinese incentrata sulla presa di coscienza del proprio corpo durante la realizzazione di movimenti lenti e ripetitivi. «Il mal di schiena è un problema di salute serio, che va ben oltre il corpo e spesso contribuisce al sorgere di forme di disagio emotivo, depressione e ansia, nonché di problemi di sonno. - commenta JuYoung Park, uno dei ricercatori che hanno realizzato lo studio – Quello che abbiamo scoperto è che discipline di questo tipo aiutano a diminuire il dolore nella parte bassa della schiena, ridurre la disabilità correlata al dolore e migliorare le capacità funzionali. Inoltre, a livello psicologico, le persone che soffrono di dolore cronico, spesso sviluppano anche angoscia, ansia, paura e depressione, e compiere esperienze di movimento mente-corpo può aiutarle a superare questi stati mentali negativi».