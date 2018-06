Che cos'è il Mal di Pancia in Gravidanza?

Quando si parla di mal di pancia in gravidanza, o più semplicemente di "mal di pancia", solitamente, si vuole indicare un generico dolore a livello intestinale. Tuttavia, spesso e volentieri, questa dicitura viene utilizzata in maniera molto più ampia - anche se in modo non propriamente corretto - per indicare un generico dolore localizzato in un qualsiasi punto dell'addome (per intenderci, dallo stomaco fino ad arrivare al basso ventre).

In questo articolo, pertanto, verranno prese in considerazione tutte le cause che possono dare origine al mal di pancia in gravidanza inteso come dolore localizzato in diversi punti dell'addome.