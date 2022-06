Mal di Pancia in Gravidanza: cause e quando preoccuparsi

Ad ogni modo, in linea generale ed entro certi limiti, il mal di pancia in gravidanza viene considerato normale. Tuttavia, quando si manifesta in associazione ad altri sintomi di intensità e gravità più o meno elevata, esso potrebbe essere segno di disturbi non ancora diagnosticati che necessitano dell'intervento del medico. Alla luce di quanto appena detto e data la delicatezza del periodo della gestazione, in caso di comparsa di mal di pancia in gravidanza, è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia o al proprio ginecologo evitando qualsiasi tipo di auto-diagnosi.

Esso compare in seguito a cause di diversa natura che possono variare a seconda del periodo della gestazione in cui si manifesta.

Il mal di pancia in gravidanza può essere considerato come un sintomo piuttosto comune.

Che cos'è

Quando si parla di mal di pancia in gravidanza, o più semplicemente di "mal di pancia", solitamente, si vuole indicare un generico dolore a livello intestinale. Tuttavia, spesso e volentieri, questa dicitura viene utilizzata in maniera molto più ampia - anche se in modo non propriamente corretto - per indicare un generico dolore localizzato in un qualsiasi punto dell'addome (per intenderci, dallo stomaco fino ad arrivare al basso ventre).

In questo articolo, pertanto, verranno prese in considerazione tutte le cause che possono dare origine al mal di pancia in gravidanza inteso come dolore localizzato in diversi punti dell'addome.