Mal di Denti: Cause

Definizione Con il termine "mal di denti" s'intende un generico dolore, spesso assai fastidioso e difficilmente sopportabile, che esordisce con fitte penetranti e spasmi circoscritti; a partire dal dente colpito, il dolore tende ad irradiarsi progressivamente nei tessuti gengivali confinanti e negli altri denti adiacenti, fino a coinvolgere nei casi più gravi anche l'osso alveolare di sostegno. Shutterstock l mal di denti - meglio definito odontalgia - è un sintomo molto variabile che dipende essenzialmente dalla causa d'origine. In base al disturbo che vi si pone alla base, il mal di denti può infatti assumere una connotazione acuta e pulsante oppure sviluppare un dolore più mite che si accentua in risposta a stimoli termici/fisici. Come vedremo nel corso della trattazione, il mal di denti è normalmente dovuto ad un'infezione dentale oppure ad un'infiammazione della gengiva; tuttavia, non mancano i casi di mal di denti "psicologico" o idiopatico, che non riconoscono una causa facilmente identificabile. Anche i denti scheggiati, l'ipersensibilità dentale e la crescita dei denti possono provocare una spiacevole odontalgia. Il mal di denti, che regredisce solo con un corretto trattamento delle cause d'origine, richiede la visita odontoiatrica per risalire al fattore eziologico (responsabile del dolore). Solo dopo aver appurato la causa attraverso il controllo specialistico supportato da un esame radiografico, è possibile procedere con un intervento specifico.

Denti rotti e mal di denti Anche i denti rotti o gravemente scheggiati possono dare origine ad un fastidiosissimo mal di denti, specie se il trauma espone la radice nel cavo orale. In simili circostanze, i denti rotti (non necessariamente infetti) possono divenire estremamente sensibili: il mal di denti tende ad accentuarsi durante la masticazione, specie se si ha l'abitudine di mordere penne o succhiare caramelle dure. Talvolta, l'odontalgia su denti rotti può dare origine a dolore acuto e pulsante anche semplicemente sfiorando lo smalto dentale con la lingua.

Caduta ed eruzione dei denti La crescita dei primi dentini nel neonato è sempre motivo di agitazione e frenesia per il piccolo. Il mal di denti (se si può considerare tale) si traduce in arrossamento ed infiammazione delle gengive. Quando i denti da latte iniziano a cadere e ad essere sostituiti dai denti permanenti, il bambino tende ad essere agitato e si mette continuamente le mani in bocca. Sebbene sia un fenomeno del tutto fisiologico, la caduta dei denti da latte non viene sempre ben accettata dal piccolo, che reagisce accusando infiammazioni gengivali e manifestando un'evidente agitazione. La caduta dei denti permanenti - che non ha niente a che vedere con quella dei dentini da latte - trova spesso spiegazione in infezioni dentali gravi non adeguatamente curate (es. piorrea): in questo caso, il mal di denti percepito è chiaramente molto acuto, lancinante ed insopportabile.