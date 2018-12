Più nel dettaglio, la madre surrogata è una donna che "si presta" a condurre una gravidanza, fino al parto, per conto di persone che non possono avere figli per diversi motivi. L'atto di portare a termine una gestazione per altri prende il nome di maternità surrogata. Tuttavia, nel linguaggio comune, riferendosi a questa particolare pratica, non è raro sentir parlare anche di "utero in affitto".

L'intraprendere un percorso di surrogazione di maternità non è un atto consentito ovunque. Difatti, ciascuno Stato è provvisto di una propria legislazione in merito. In Italia, ad esempio, la legge vieta a qualsiasi donna di diventare madre surrogata.