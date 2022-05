Introduzione La Maderoterapia è una tecnica di massaggio (in Italia è brevettata dal 2014) che con l'utilizzo di diversi strumenti in legno naturale aiuta a tratare e stimolare diverse aree del corpo generando un immediato effetto drenante, rimodellante e rilassante. I risultati, in termini di tonicità e gonfiore, si evidenziano già dopo le prime sedute. Questo tipo di massaggio originario del Sudamerica (madeira significa legno, per l'appunto) viene praticato soprattutto in soggetti con problemi di cellulite, disturbi linfatici, ristagni di liquidi, adiposità localizzate superficiali e profonde, gonfiore addominale e alle gambe. Non solo, è una metologia completamente sostenibile e green, in quanto grazie all'utilizzo del legno, materiale rinnovabile, riciclabile, ecologico e biodegradabile, si ottengono notevoli benefici sia a livello estetico che energetico.

Maderoterapia: cos'è La maderoterapia è una tecnica di massaggio particolarmente idonea a trattare diverse zone del corpo stimolando il sistema nervoso, senza intaccare i tessuti. I benefici sono di carattere psicofisico, quindi non solo nell'area massaggiata. Un tipo di massaggio che, come altri sistemi quali il thai, tuina ecc utilizza strimenti naturali per massimizzare i benefici. In alcune tecniche si impiegano sassi, bambù, pietre, cristalli, tutti elementi reperibili in natura. Il pioniere della maderoterapia è Wilson Patino, che in Colombia ha contribuito a far conoscere e a diffondere questa pratica. La tecnica base consiste nel massaggiare diverse zone del corpo -a seconda del disturbo da contrastare - utilizzando il movimento delle mani e alcuni strumenti in legno dalle diverse forme. Il lavoro sulle mani dell'operatore che pratica il trattamento viene massimizzato dagli strumenti che consentono di esercitare pressioni che con la sola manualità non sarebbero possibili, aumentando i benefici e i risultati sul ricevente. Prima del massaggio maderoterapico il corpo viene preparati con un massaggio linfodrenante eseguito manuale.

Maderoterapia: benefici I benefici di questa specifica tecnica di massaggio sono diversi, e includono, ad esempio: Miglioramento della circolazione sanguigna,

Miglioramento della circolazione linfatica,

Tonifica della pelle

Effetto rassodante

Riduzione del gonfiore alle gambe

Migliora la produzione di elastina e collagene

Stimola e riattiva il sistema nervoso,

Miglioramento del tono muscolare,

Effetto anticellulite: trattamento per eliminare gli inestetismi ma anche per prevenirli

RIdzione delle adiposità localizzate su glutei, schiena, addome, cosce, braccia

Effetto rimodellante del corpo

Trattamento delle tensioni muscolari, contratture soprattutto all'altezza di spalle e schina

Problemi alla schiena come lombosciatalgia

Favorisce il rilassamento psicofisico

Rafforza il sistema inmunologico,

Ossigena i tessuti

Benefico anche come tecnica nella riflessologia plantare.

Strumenti utilizzati Gli strumenti sono in legno -solitamente quello di faggio - vengono utilizzati in questa particolare tecnica di massaggio. Si tratta di particolari atrezzi realizzati in modo totalmente artigianale senza resine chimiche, vernici, solventi ecc ma solo con impegnante ecologico a base di oli e resine vegetali, cera d'api e oli balsamici che contribuiscono a rendere la seduta anche aromaterapica. Tra gli strumenti più utilizzati nelle sedute di Maderoterapia, troviamo: Rullo Liscio : utilizzato quando il trattamento ha come obiettivo quello di attivare il sistema circolatorio e il sistema linfatico. Stimola la circolazione, il sistema nervoso periferico, elimina le adiposità localizzate e contribuisce al rilassamento generale.

: utilizzato quando il trattamento ha come obiettivo quello di attivare il sistema circolatorio e il sistema linfatico. Stimola la circolazione, il sistema nervoso periferico, elimina le adiposità localizzate e contribuisce al rilassamento generale. Rullo Dentato : ha lo stesso scopo del rullo liscio, ma questo strumento lavora molto più in profondità e raggiunge con il massaggio anche le adiposità dell'epidermide ad un strato più profondo.

: ha lo stesso scopo del rullo liscio, ma questo strumento lavora molto più in profondità e raggiunge con il massaggio anche le adiposità dell'epidermide ad un strato più profondo. Rullo con 4 dadi : viene utilizzato soprattutto per combattere gli inestetismi della cellulite, tonificare il corpo e rimodellare alcune zone trattate come fianchi e addome.

: viene utilizzato soprattutto per combattere gli inestetismi della cellulite, tonificare il corpo e rimodellare alcune zone trattate come fianchi e addome. Tavola Modellante : anche questo atrezzo viene usato dai tecnici di massaggio maderoterapico per modellare e ridefinire la figura. E' ideale per un drenaggio profondo, eliminare accumuli di grasso drenandoli dagli adipociti verso le stazione linfatiche vicine. Riduce anche edemi.

: anche questo atrezzo viene usato dai tecnici di massaggio maderoterapico per modellare e ridefinire la figura. E' ideale per un drenaggio profondo, eliminare accumuli di grasso drenandoli dagli adipociti verso le stazione linfatiche vicine. Riduce anche edemi. Fungo: ha la forma che ricorda appunto un fungo, e viene utilizzato nel trattamento anticellulite, ma anche per combattere gli spasmi muscolari e la lombalgia.

ha la forma che ricorda appunto un fungo, e viene utilizzato nel trattamento anticellulite, ma anche per combattere gli spasmi muscolari e la lombalgia. Coppa Sueca: simula il meccanismo della terapia vacuum, quindi una sorta di ventosa aspirante. Viene utilizzato soprattutto per ridurre le adiposità localizzato in diverse zone del corpo come: cosce, vita, schiena, addome, glutei. Aiuta a compattare e tonificare la pelle (che risulterà più luminosa ed elastica) e a rimuovere i liquidi in eccesso.

simula il meccanismo della terapia vacuum, quindi una sorta di ventosa aspirante. Viene utilizzato soprattutto per ridurre le adiposità localizzato in diverse zone del corpo come: cosce, vita, schiena, addome, glutei. Aiuta a compattare e tonificare la pelle (che risulterà più luminosa ed elastica) e a rimuovere i liquidi in eccesso. Massaggiatore modellante: adatto a ridurre gli edemi, stimolare il metabolismo cellulare accelerando la riparazione del tessuto danneggiato. Aiuta a rassodare la pelle perché contribuisce all'aumento dell'elasticità delle fibre, collagene di tendini, capsule articolari, cicatrici.