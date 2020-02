A Cosa Serve Perché si Usa il Macrogol? Il macrogol viene utilizzato per il trattamento della stitichezza in adulti e, al giusto dosaggio, anche in bambini. Allo stesso tempo, il macrogol può essere utilizzato per effettuare una pulizia intestinale in preparazione di esami clinici che richiedono un intestino vuoto (ad esempio, endoscopia intestinale, radiografie, ecc.) o come preparazione pre-operatoria. Il macrogol, inoltre, può essere indicato per il trattamento della stipsi cronica e del fecaloma.

Come si Usa Come si Assume il Macrogol? Solitamente, i medicinali a base di macrogol sono formulati in forma di polvere per soluzione o sospensione orale che deve essere preventivamente disciolta in acqua prima di essere assunta. Dose e tempo di somministrazione variano in funzione del tipo di farmaco che si deve utilizzare - quindi, a seconda della quantità di principio attivo contenuta nello stesso (concentrazione) - in funzione dell'età del paziente (adulti o bambini) e a seconda del motivo per cui il macrogol deve essere utilizzato. Sarà quindi il medico a stabilire dosaggio e tempo di utilizzo, pertanto, si raccomanda di seguire le indicazioni da esso fornite e di leggere con attenzione il foglietto illustrativo del medicinale a base di macrogol che si deve assumere.

Meccanismo d'azione Come Agisce il Macrogol e come espleta la sua Azione Lassativa? Il macrogol è un lassativo osmotico che riesce ad espletare la sua azione lassativa richiamando e trattenendo acqua sulle sue catene polimeriche mediante legami ad idrogeno . Grazie al richiamo e al trattenimento di acqua si assiste ad un aumento del volume del contenuto dell'intestino che, a sua volta, favorisce la peristalsi intestinale quindi l'evacuazione.

Interazioni Il Macrogol può interferire con l'azione di altri Farmaci? Il macrogol potrebbe alterare e ritardare l'assorbimento di altri medicinali riducendone l'efficacia; per questa ragione, dopo aver assunto un qualsiasi altro farmaco , è necessario attendere almeno due ore prima di assumere il lassativo . Ad ogni modo, nel qual caso si debbano assumere altri medicinali oltre al macrogol, è bene rivolgersi al medico che fornirà al paziente tutte le indicazioni del caso.

Uso in Gravidanza e Allattamento Il Macrogol può essere usato dalle Gestanti e dalle Madri che Allattano al Seno? Anche se molti medicinali a base di macrogol possono essere liberamente acquistati senza ricetta medica, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente chiedere il parere preventivo del medico prima di assumere il principio attivo.

Effetti Indesiderati Il Macrogol può causare Effetti Collaterali? Come qualsiasi altro principio attivo, anche il macrogol è in grado di provocare effetti secondari, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Di seguito sono riportati alcuni dei principali effetti indesiderati che possono insorgere dopo l'assunzione di macrogol; per informazioni più dettagliate, tuttavia, si consiglia di far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo del medicinale a base di macrogol che si deve assumere. Reazioni allergiche in individui sensibili (generalmente molto rare);

Dolore e/o distensione addominale;

Gonfiore addominale;

Diarrea. Nota bene: in caso di diarrea è possibile andare incontro allo sviluppo di squilibri elettrolitici; pertanto, qualora tale sintomo dovesse manifestarsi, è bene interrompere l'assunzione del macrogol e contattare subito il proprio medico.