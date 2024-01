Introduzione Le macchie sulle unghie costituiscono un problema per molti individui. In alcuni casi, questa condizione è innocua, mentre in altri potrebbe rappresentare il segno o il sintomo di condizioni di base più gravi e non ancora identificate. Le macchie sulle unghie possono avere diversa colorazione (bianco, giallo, rosso, verde, marrone, viola, ecc.) e diverse forme (si possono manifestare come puntini, striature orizzontali, linee verticali, ecc.). Il tipo e il colore delle macchie sulle unghie dipendono dal fattore scatenante quest'alterazione cromatica e strutturale. Nel corso dell'articolo, pertanto, verranno analizzate le principali cause e i principali tipi di macchie che possono manifestarsi sulle unghie. Shutterstock

Cause Cosa significa avere delle macchie sulle unghie? I motivi per cui possono manifestarsi macchie sulle unghie sono di svariata natura e, certamente, ne minano fortemente l'aspetto estetico. Tuttavia, in molti casi, le macchie sulle unghie non rappresentano di per sé il problema reale; piuttosto, sono l'espressione di una condizione sottostante che molto spesso ha origine da disfunzioni metaboliche (e non solo) che colpiscono l'organismo. Di frequente, capita di non accorgersi nemmeno della presenza di alcuni sintomi, che altre volte vengono semplicemente interpretati come "insignificanti"; tuttavia, si dovrebbe porre maggiore attenzione ai messaggi che l'organismo invia.

Sintomi associati Quali altri sintomi accompagnano le macchie sulle unghie? Spesso e volentieri, le macchie sulle unghie non si presentano da sole, bensì in combinazione ad altre alterazioni. Fra queste, ricordiamo: Alterazione del colore della lamina ungueale;

Diminuzione della lucentezza;

Fragilità;

Tendenza alla rottura;

Ispessimento. Tutte queste anomalie possono rappresentare un campanello d'allarme inviato dall'organismo, da interpretare come un invito a porre rimedio al disturbo. È opportuno specificare che per "disturbo" s'intende, in questo caso, anche un'alimentazione scorretta, uno stile di vita sbagliato e carenze nutritive, oltre al possibile malfunzionamento delle attività metaboliche e a infezioni fungine: tutte queste problematiche si possono ripercuotere sulle unghie.

Macchie rosse sulle unghie Le macchie sulle unghie di colore rosso possono essere un indice di psoriasi, un'infiammazione della cute che si riscontra soprattutto in prossimità delle articolazioni.

Addirittura, in base a quanto affermano gli esperti, il 60% dei soggetti affetti da psoriasi presenta, come primo sintomo, macchie rosse sull'unghia.

Nella progressione della psoriasi, si può assistere anche a una perdita o a uno sgretolamento dell'unghia. Nel caso in cui le macchie rosse si manifestino come piccole striature - talvolta, anche di colore marrone - la causa scatenante potrebbe risiedere, invece, in un microtrauma con conseguente emorragia al di sotto dell'unghia stessa.

Macchie gialle sulle unghie Le unghie che si tingono di macchie gialle, fino a coprire l'intera superficie, possono essere spia di diverse patologie, quali: Disturbi di tipo cronico a carico dell'apparato respiratorio (come, ad esempio, bronchiti croniche, sinusiti, pleuriti, ecc.);

Ittero;

Infezioni da HIV/AIDS. In rari casi, anche il gonfiore alle mani può provocare macchie sulle unghie. Inoltre, nella sindrome delle unghie gialle, la loro crescita rallenta, lo spessore aumenta e si scoloriscono. In altri casi ancora, invece, la comparsa di macchie gialle - più o meno estese - potrebbe essere correlata all'assunzione di alcuni tipo di farmaci, alla contrazione d'infezioni fungine o ad eventuali carenze alimentari. Nonostante quanto affermato, le unghie gialle possono presentarsi anche in assenza di disturbi o malattie: l'abitudine di utilizzare smalti contenenti determinanti tipi di pigmenti senza una base protettiva, per esempio, può macchiare la superficie ungueale conferendole un colore giallo.

Macchie bianche sulle unghie La comparsa di macchie bianche sulle unghie può essere preavviso di un'infezione fungina (onicomicosi, cioè infezione ungueale generata da miceti), di insufficienza renale od epatica, di psoriasi o, più semplicemente, essere spia di una carenza nutrizionale. In alcuni casi, inoltre, le macchie bianche sulle unghie possono essere provocate da microtraumi (leuconichia vera).

Macchie scure sulle unghie Talvolta, le unghie possono presentare delle macchie scure, con tendenza al nero: queste potrebbero essere la conseguenza di un trauma, come un ematoma (in tal caso il colore scomparirà in poco tempo), oppure spia di nei benigni o di melanoma, cioè cancro alla matrice dell'unghia. Il mal funzionamento delle ghiandole surrenali, come succede nel morbo di Addison, potrebbe essere alla base della comparsa di unghie a macchie nere o completamente nere. Anche un'infezione da Aspergillus niger può comportare un'unghia nera. In dermatologia, il termine melanonichia indica la presenza di melanina nella lamina ungueale, che si caratterizza per la comparsa di una particolare striatura di color bruno-marrone sull'unghia.

Macchie verdi sulle unghie Un'infezione da Pseudomonas aeruginosa potrebbe provocare delle macchie verdastre o nere: per questo motivo si parla di "sindrome delle unghie verdi". In questa onicopatia, il microorganismo produce degli enzimi che digeriscono la cheratina, provocando un effetto in profondità che si manifesta anche in superficie con una colorazione tipicamente verde.

Macchie viola e blu sulle unghie Le unghie che si macchiano di colore viola o blu preavvisano disturbi cardiaci o respiratori: alle estremità delle mani giunge poco ossigeno a causa della scarsa circolazione ematica, di conseguenza le unghie appaiono blu.