Incidenza Macchie sulla Pelle in Gravidanza: quanto sono comuni? La maschera gravidica colpisce soprattutto le donne brune con carnagione scura-olivastra (fototipo IV, V e VI), ma non è detto che le gestanti bionde con pelle chiara rimangano immuni al problema. Le macchie in gravidanza rappresentano, dunque, una dermatosi asintomatica (non comporta sintomi di alcun genere), non infiammatoria, che colpisce circa il 70% delle donne incinte.

Cause Macchie sulla Pelle in Gravidanza: quali sono le cause? Gli ormoni alterati (estrogeni e progesterone in particolare) costringono i melanociti ad un super-lavoro: questi, essendo cellule adibite alla produzione di melanina (cha attribuisce il colore alla pelle), generano un eccesso di pigmento, che viene accumulato sulla pelle costituendo una macchia marrone, di tonalità più o meno intensa. In genere, la comparsa delle macchie coincide con il terzo o quarto mese di gestazione e rappresenta una condizione reversibile: nell'immediato periodo post-partum, infatti, il cloasma gravidico tende a scomparire e la pelle torna normale.

Non è possibile prevedere la comparsa delle macchie e la loro intensità: la gravidanza, infatti, comporta alcuni inconvenienti imprevedibili e le macchie rientrano proprio in questa categoria.

Pelle e Gravidanza Come cambia la Pelle in Gravidanza? Le trasformazioni a carico della pelle sono subdole: già nel primo mese, quando le macchie marroni non sono ancora sviluppate, la cute a livello delle guance tende ad arrossare come conseguenza dell'aumentato volume di sangue, che evidenzia i capillari ematici superficiali. Il rossore alle guance non dev'essere interpretato come una condizione negativa, anzi spesso la pelle del viso appare più brillante e lucida proprio grazie a questo fatto.

In taluni casi, le macchie gravidiche sono accompagnate da un potenziamento delle zone scure pre-esistenti; in pratica, se prima della gravidanza la donna presentava lentiggini (lentigo simplex), nei mesi di dolce attesa queste macchie potrebbero subire un imbrunimento, espandersi o addirittura sviluppare nuove lentigo e nei. Anche gli angiomi potrebbero evidenziarsi maggiormente, così come l'areola del capezzolo: in quest'ultimo caso la condizione non è quasi mai reversibile, perché l'area, anche nel periodo post-partum, rimarrà più scura senza schiarire (come succede, invece, per la maggior parte delle macchie di gravidanza).

Caratteristiche Caratteristiche delle Macchie sulla Pelle in Gravidanza In genere, le macchie sulla pelle in gravidanza (maschera gravidica) si manifestano a livello del viso, in particolare interessano le guance, gli zigomi, il mento, la fronte ed il labbro superiore.

Le macchie appaiono lisce e non in rilievo. Esse sono asimmetriche, irregolari e presentano un'estensione variabile e non prevedibile.

Come accennato, le macchie che costituiscono la maschera gravidica sono del tutto asintomatiche e non rappresentano un pericolo per la salute; nonostante ciò, esse possono essere considerate dalle gestanti come un disturbo estetico particolarmente sgradito.

Danno psicologico Macchie sulla Pelle in Gravidanza: possibili conseguenze psicologiche Considerato il periodo delicato cui la donna è sottoposta, le macchie gravidiche potrebbero in qualche modo comportare problemi di natura psicologico-sociale. La futura madre vede il proprio corpo modificarsi e trasformarsi nella struttura e nelle dimensioni: pertanto, se oltre a questo adattamento fisiologico si aggiungono altri fattori, come le macchie marroni che "sfigurano" il viso, la psicologia della donna potrebbe risentirne pesantemente. A tal proposito, è opportuno ribadire che le macchie gravidiche rappresentano un fenomeno assolutamente reversibile.

Rimedi Erboristici Fitoterapia per le Macchie sulla Pelle in Gravidanza La fitoterapia può essere d'aiuto per alleggerire la condizione: in erboristeria ci sono molti prodotti topici a base di estratti naturali, utili a schiarire le macchie della pelle. Tuttavia, è doveroso ricordare che - anche se l'utilizzo di alcuni estratti vegetali non nuoce al bambino - è sempre opportuno il parere dello specialista, prima di applicare sulla pelle qualsiasi prodotto. L'acido glicirretico della liquirizia e l'arbutina riccamente contenuta nell'uva ursina esercitano una buona azione schiarente, perché agiscono a livello dei meccanismi che regolano la produzione di melanina, inibendo l'attività della tirosinasi (enzima responsabile della produzione del pigmento colorato). Anche la camomilla è nota per le sue potenzialità schiarenti: applicata sulla macchia antagonizza le citochine prodotte dai cheratinociti, ed è ritenuta capace di affievolire la melanogenesi indotta dalle radiazioni ultraviolette del sole. Il meccanismo d'azione della camomilla è diverso da quello dell'uva ursina: infatti, nel caso della camomilla, l'enzima tirosinasi non viene intaccato.

Sostanze chimiche Sostanze chimiche depigmentanti: sono utili per le Macchie Gravidiche? L'utilizzo di sostanze chimiche depigmentanti (come, ad esempio, acido cogico, acido azelaico ecc.) è sconsigliato in gravidanza, perché potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute del nascituro. Inoltre, come già analizzato, le macchie gravidiche scompaiono dopo la nascita del piccolo, quindi i trattamenti con sostanze schiarenti risulterebbero pressoché inutili, oltre che potenzialmente pericolosi.